Nach der kalten Dusche: Mallorca steht schon wieder vor Strandwetter mit bis zu 35 Grad

Kalte Luftmassen aus dem Norden haben die Temperaturen auf Mallorca am Sonntag einbrechen lassen. In der Nacht zuvor lagen die Tiefstwerte noch in Palma und Sóller bei 24 Grad. Tagsüber stiegen die Höchstwerte mancherorts nun nicht über 24 Grad. Es ist aber eine Eintagesfliege. In der neuen Woche soll der Sommer anziehen und die Temperaturen auf bis zu 35 Grad klettern.

Nach dem kurzen Regenguss am Sonntagmittag soll der Abend trocken bleiben. Für die Tausenden Menschen, die die Johannisnacht auf Mallorca am Strand feiern, sind das gute Nachrichten. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 14 (Porreres) bis 19 Grad (Palma).

Neue Woche startet mit Sonne-Wolken-Mix

Der Montag wird wechselhaft. Sonne und Wolken kämpfen um die Vorherrschaft am Himmel. Ein paar vereinzelte Regentropfen sind möglich. Der Wind weht schwach, an den Küsten etwas flotter. Die Tagestemperaturen steigen auf 25 (Andratx) bis 28 Grad (Inca).

Ab Dienstag wird das Wetter dann sommerlich. Die Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke, die Sonne scheint auf der ganzen Insel kräftig. Daran ändert sich auch die restliche Woche nichts. Am Donnerstag sollen es sogar 35 Grad werden. Laut der Skala des spanischen Wetterdienstes Aemet liegt das nur ein Grad unter dem Wert für die Hitzewarnstufe Orange. Für das balearische Gesundheitsministerium müsste es nach der neuen Einstufung für eine Hitzewarnung ausreichen.

So sind derzeit die Wassertemperaturen auf Mallorca

Bei dem Wetter dürften sich die Strände füllen. Die Wassertemperaturen rund um Mallorca liegen bei 25 bis 26 Grad. Wind und Wellen werden in den kommenden Tagen nicht erwartet. Die Bedingungen sind gut für eine Runde mit dem Kajak oder Stand-up-Paddle.