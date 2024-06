Taxifahrer kooperiert mit Taschendiebin und zockt deutsche Mallorca-Urlauber ab

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Taxifahrer wegen Kreditkartenbetrugs festgenommen. Wie aus einer am Sonntag (23.6.) verschickten Pressekonferenz hervorgeht, soll er mit einer Taschendiebin zusammengearbeitet und gemeinsam deutsche Urlauber abgezockt haben.

Die Frau, nach der derzeit noch gefahndet wird, soll die übliche Masche der Umarmung durchgezogen haben. Sie täuschte Freundlichkeit vor und stahl den Urlaubern beim Umarmen die Brieftasche. Die Ermittlungen der Polizei begannen, als ein Deutscher den Diebstahl seines Geldbeutels anzeigte. Darin sollen sich drei Kreditkarten und 500 Euro Bargeld befunden haben.

Die Diebin lieferte offenbar die Kreditkarten beim Taxifahrer ab, der damit Rechnungen für nie stattgefundene Taxifahrten beglich. 18 Mal zahlte er mit der Kreditkarte des Urlaubers Beträge zwischen 20 und 40 Euro auf seinem Kartenlesegerät. Der Gesamtbetrag soll an die 1.000 Euro reichen. Am Dienstag (18.6.) nahm die Polizei den Taxifahrer fest und sucht nun noch der Frau.

Polizei nimmt Exhibitionisten an der Playa de Palma fest

Zudem teilte die Polizei per Pressemitteilung mit, am Donnerstag (20.6.) einen Exhibitionisten an der Playa de Palma festgenommen zu haben. Mehrere Notrufe gingen auf der Wache ein, dass ein Mann in einem Lieferwagen sitz und masturbiere. Eine Streife der Ortspolizei fand ein minderjähriges Mädchen, das laut Pressemitteilung sehr verstört und nervös wirkte. Sie gab an, dass sie der Autofahrer herangerufen und die Tür geöffnet hätte. Dabei habe er lediglich ein T-Shirt getragen.

Das Mädchen, zur Nationalität wird keine Angabe gemacht, flüchtete in ihr Hotel und verständigte dort die Polizei. Wohl auf die Beamten wartend traf sie auf die Polizeistreife. Die Polizisten nahmen den Mann fest, der die Tat bestritt.