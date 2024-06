Eröffnung des einstigen Café del Sol in Cala Millor verzögert sich - So sieht es dort derzeit aus

An der Ostküste warten Urlauber und Einheimische gespannt darauf, dass die neuen Betreiber des einstigen "Café del Sol" das Lokal wiedereröffnen, nachdem es lange leer gestanden hatte. Zu Beginn peilte die Stadtverwaltung als Eröffnungsmonat Juni oder Juli an. Der Juni ist nun fast vorbei, auch im Juli ist eine Eröffnung äußerst unwahrscheinlich.

"Der Umbau wird Ende Juli wohl beendet sein, es gibt aber Probleme bei der Personalsuche", so Jaume Soler, Bürgermeister von Sant Llorenç. Er ist sich sicher, dass das Lokal, das künftig Alssa Gastrobeach Club heißen wird, vor September oder Oktober nicht öffnen wird. Und dann beginnt in dem beliebten Urlaubsort schon die Wintersaison.

So sieht es derzeit am einstigen Café del Sol aus. / Mark Wycislik

Richtig begonnen hatten die Umbauarbeiten des Lokals nach Ostern, wie damals eine Sprecherin der Firma Marport Sun Beach bestätigte, die den Zuschlag für die Übernahme des Lokals bekommen hatte. Laut den Vorgaben des Rathauses dürfen die Arbeiten maximal fünf Monate dauern.

Es zeichnete sich recht schnell ab, dass es mit dem einst angepeilten Eröffnungstermin im Juli oder gar Juni nichts wird. Wann genau Marport Sun Beach vorhat, den Beach Club zu eröffnen, ist unklar. Mehrmalige Anfragen vonseiten der MZ blieben bis Dienstag (25.6.) unbeantwortet.

In dem Lokal gibt es vor der Wiedereröffnung noch einiges zu tun. / Mark Wycislik

Die neue Betreiber-Firma steht auch hinter dem Beach Club Assaona in Palma. Auch das einstige Café del Sol soll mit Verweis auf ein Gastrokonzept namens Anssia, mit dem beide Beachclubs betrieben werden, das Doppel-s im Namen (Alssa) führen. "Café del Sol war als Name schon registriert, zudem wollen wir mit dem neuen Namen auch auf unser Beachclub-Konzept anspielen, das wir von der Uferpromenade von Palma an die von Cala Millor bringen wollen", erklärte eine Sprecherin der Marport-Gruppe vor einigen Monaten.

Nach dem Umbau des Lokals soll es so aussehen. / Rathaus Sant Llorenç

Neben Lokalen an der Costa Brava betreibt die Gruppe auch Chiringuitos, Beachclubs und Restaurants auf Mallorca, etwa den Chiringuito Cala Sa Nau, den in der Cala Marçal und den im S’Arenal de Portocolom sowie das Na Petra und El Chaval in Magaluf.

Das erwartet die Gäste

Der Alssa Gastrobeach Club soll täglich und das ganze Jahr über von früh am Morgen bis zum Abend geöffnet sein. Die Vorgaben des Rathauses sehen vor, dass die Betreiber lediglich zwei Wochen pro Jahr schließen dürfen. Die Preispolitik dürfte ähnlich sein wie die des Assaona Beach Clubs in Palma. Besucher können sich also auf höhere Preise als in einem "Durchschnitts-Lokal" einstellen.

Wird weiter renoviert: das einstige Café del Sol aus der Seitenansicht. / Mark Wycislik

In Sachen Programm wollen sich die neuen Betreiber an dem des Café del Sol orientieren. "Es wird in jedem Fall Live-Musik geben, auch wenn die genauen Tage dafür noch nicht bekannt sind", hieß es schon vor einiger Zeit weiter.

Das Kultlokal in Premium-Lage in dem Küstenort war seit Ende Februar 2022 geschlossen, da die Betriebsgenehmigung ausgelaufen war. Viele Unternehmer, aber auch Urlauber und Bewohner in Cala Millor verfolgten seither mit Interesse und Sorge, was aus dem Lokal werden wird. Die Vergabe an Marport Sun Beach war Anfang Februar bekannt geworden.