Polizei nimmt Taschendiebe an der Playa de Palma fest - So ging die Bande vor

Die spanische Polizei hat an der Playa de Palma acht Mitglieder einer auf Taschendiebstahl spezialisierten Bande festgenommen. Die Beamten ertappten sie auf frischer Tat, als sie gerade eine Frau bestahlen. Die sechs Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 25 und 38 Jahren gingen laut MZ-Informationen schon seit Wochen ihren Raubzügen nach. Sie waren auch der Polizei schon länger bekannt, wie aus einer Pressemitteilung vom Dienstag (25.6.) hervorgeht

Den Festgenommenen wird die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung sowie Diebstahl vorgeworfen. Ihre Opfer bemerkten in den meisten Fällen erst im Nachhinein den Diebstahl.

Ein Beamter der Nationalpolizei führt drei der mutmaßlichen Taschendiebe ab. / Policía Nacional

Zunächst bahnten die Diebe ein Gespräch an

Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr beobachteten die Beamten, wie sich ein Paar aus der Gruppe einer Urlauberin näherte und mit ihr ein Gespräch begann, um sie abzulenken. Dann griff ein weiteres Paar aus der Gruppe ein, um den Diebstahl zu vollziehen: Eine Frau wedelte mit einem Taschentuch, um die Sicht des Opfers zu behindern, und ein Mann öffnete die Gürteltasche und stahl die Brieftasche.

Als der Diebstahl im Gange war, tauchten zwei weitere Mitglieder der Gruppe auf, deren Aufgabe es war, die Aktion zu decken und die Beute zu verbergen. Sie standen Schmiere und warteten ab.

Freundlicher Hinweis: Sie haben da gerade Ihre Brieftasche verloren

Nachdem der Mann die Brieftasche entwendet hatte, entnahm eines der Mitglieder der Gruppe das Geld daraus und versteckte es in seiner Kleidung. Die Brieftasche warf er auf den Boden. In diesem Moment wies ein anderes Mitglied der Gruppe die Urlauberin freundlich darauf hin, dass sie ihre Brieftasche verloren habe. Innerhalb von Sekunden teilte sich die achtköpfige Gruppe in zwei Untergruppen auf und flüchtete.

Die Beamten verfolgten sie und konnten sie getrennt voneinander stellen. Sie stellten fest, dass der Mann, der das Geld gestohlen hatte, 500 Euro in bar in verschiedenen Scheinen in seiner Kleidung trug und außerdem 20 Euro in seiner Brieftasche hatte.

Die mutmaßlichen Taschendiebe in Aktion an der Playa de Palma. / Redaktion MZ

Geldscheine in der Unterwäsche

Parallel dazu wurde der Rest der Gruppe durchsucht, wobei weitere Geldscheine in der Unterwäsche, einige zerknittert, sowie in Brieftaschen und Gürteltaschen gefunden wurden. Der Gesamtwert des beschlagnahmten Geldes belief sich auf 1.385 Euro. Außerdem wurden mehrere SIM-Karten beschlagnahmt, die angeblich in gestohlenen Mobiltelefonen verwendet werden.

Aufgrund der Geschehnisse nahmen die Beamten die acht Personen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Diebstahls fest. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei des Polizeikommissariats Playa de Palma übernommen.

Bislang 130 Festnahmen

Die gemeinsame Aktion der National- und Lokalpolizei fand im Rahmen der Mitte April gestarteten "Operation Sommer" statt. Seitdem seien allein auf der Playa de Palma und in den Abendstunden mehr als 130 Personen festgenommen worden , die meisten davon auf frischer Tat, wie es in der Pressemitteilung heißt.