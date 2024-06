Vermisster Deutscher auf Mallorca tot aufgefunden

Ein auf Mallorca vermisster Deutscher ist tot aufgefunden worden. Das bestätigte die Organisation SOS Desaparecidos Baleares am Dienstag (25.6.).

Der 76-jährige K.P.W. war am Tag zuvor als vermisst gemeldet worden. Er war am Sonntag zuletzt in Es Capdellà in der Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas gesehen worden.

Weitere Hintergründe zu den Todesumständen sind derzeit nicht bekannt.