Deutscher Urlauberin an den Po gefasst und Freund krankenhausreif geschlagen: Polizei nimmt Bierkönig-Türsteher fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.6.) einen Türsteher vom Bierkönig festgenommen, der einen deutschen Urlauber zusammengeschlagen haben soll. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei der MZ. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen und es könnten noch weitere Kollegen des Mannes festgenommen werden.

Ein deutsches Pärchen aus Köln war für vier Tage zum Feiern an der Playa de Palma. Gegen 1.30 Uhr nachts gingen die beiden in den Bierkönig. "Wir waren keine fünf Minuten drin", berichtet die Urlauberin der MZ. "Auf dem Weg zur Bühne sind wir an der Bar an zwei Türstehern vorbeigekommen. Einer von ihnen hat mir an den Hintern gefasst."

Ihr Freund sah das und konfrontierte den Bierkönig-Angestellten sofort mit den Worten "Warum machst du das?" Daraufhin soll der Türsteher geantwortet haben, dass er nicht seine "scheiß Sprache spreche". "Er wurde direkt aggressiv und schubste meinen Freund, der zurückschubste", so die Deutsche. Es kam zur Schlägerei zwischen den beiden Männern.

Auf den am Boden liegenden Urlauber eingetreten

"Sofort kamen mehr Türsteher angerannt und versuchten, beide festzuhalten", sagt die Urlauberin. Das hätten die Angestellten aber nur bei ihrem Freund geschafft. Das Gegenüber löste sich und soll nun auf den Deutschen eingeschlagen haben, während ihn seine Kollegen festhielten. "Als mein Freund am Boden lag, trat er weiter auf ihn ein."

Der Deutsche wollte die Polizei rufen, daraufhin hätten die Bierkönig-Angestellten ihm das Handy abgenommen, ihn zu einem Seitenausgang geführt und hinausgeworfen. "Ich hatte zum Glück meines dabei und konnte den Notruf wählen", sagt die Kölnerin. Die Polizei bestellte einen Krankenwagen. In der Notaufnahme diagnostizierten die Ärzte einen Nasen- und Rippenbruch. Die Deutschen erstatteten Anzeige. Die MZ bat den Bierkönig um eine Stellungnahme, eine Antwort steht noch aus.

Bereits im vergangenen Jahr kam es zu mehreren Festnahmen von Türstehern an der Playa de Palma. Das Kollektiv beschwerte sich über das immer schlechtere Benehmen der deutschen Urlauber.