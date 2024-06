Noch mehr US-Promis: Die Gigayacht "EOS" von US-Milliardär Barry Diller liegt vor Mallorca

Eine wohlbekannte Luxus-Segelyacht hat derzeit wieder einmal Halt vor der Küste von Mallorca gemacht: Das Schiff "EOS" des US-Tycoons Barry Diller ist am Donnerstagmorgen (27.6.) vor Can Pastilla gesichtet worden. Mit einem Zubringerboot sind mehrere Personen an Land gegangen – ob der Besitzer der Gigayacht sich selbst unter ihnen befand, ist nicht bekannt.

Die US-Promidichte ist auf Mallorca derzeit ausgesprochen hoch, nach dem Kardashian-Jenner-Clan und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist in den vergangenen Tagen auch Basketball-Superstar Michael Jordan aufgetaucht. Am Wochenende könnten sogar Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle der Insel einen Besuch abstatten.

Zubringerboot der "EOS" bei Can Pastilla. / J.K.

Die "EOS" lässt sich fast jedes Jahr vor Mallorca sehen und kreuzte zuletzt 2023 in den Gewässern vor der Insel. Bis 2017 verteidigte das Schiff, das 2006 auf der Lürssen-Werft in der deutschen Ortschaft Lemwerde fertiggestellt wurde, seinen Status als größte private Segelyacht der Welt. Inzwischen ist sie mit ihrer Länge von rund 93 Metern neben manch anderem Giga-Schiff zwar nicht mehr ganz oben auf dem Podest, aber immer noch eine eindrucksvolle Erscheinung.

Die "EOS" von Barry Diller vor Can Pastilla. / Joachim Küllenberg

Luxuriöse Ausstattung

Der poetische Name des Schiffes verweist auf die "Göttin der Morgensdämmerung" aus der griechischen Mythologie. Der 13,5-Meter breite Aluminiumrumpf hat laut Informationen von Lürssen einen Tiefgang von 5,6 Metern. Der dreimastige Schooner, dessen Bau rund 150 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, erreicht durch seine MTU-Motorisierung von 1740 Kilowatt eine maximale Geschwindigkeit von 16 Knoten. Für das Design zeichnet Bill Langan verantwortlich. Die Yacht soll über eine Suite für ihren Besitzer verfügen. In sieben durch den Innenarchitekt François Catroux luxuriös ausgestatte Kabinen können bis zu 14 Gäste unterkommen. 21 Besatzungsmitglieder kümmern sich um ihr Wohlergehen.

Der 82-jährige Milliardär Barry Diller war als Manager für Medienunternehmen wie ABC, Paramount Pictures oder Fox Broadcasting Company tätig. Seit 2001 ist er mit der belgisch-amerikanischen Modeschöpferein Diane von Fürstenberg verheiratet. Laut "Forbes" beträgt sein Privatvermögen aktuell rund 4,1 Milliarden US-Dollar. /bro