Mallorca erneut von Staubwolke umhüllt: Wird nun wieder alles schmutzig?

Gerade hat man auf Mallorca das Auto und die Terrasse geputzt, da schwebt die nächste Staubwolke über der Insel. Da es in den kommenden Tagen nicht regnen soll, stehen die Chancen gut, dass es diesmal kein derart schmutziges Unterfangen wird.

Am Donnerstag ist der Himmel eigentlich kaum bewölkt. Dass es dennoch so nach grauem Regenwetter aussieht, liegt am Staub. Die warmen Luftmassen aus der Sahara haben die Wüstenkrümel aus Afrika mitgebracht. Die Temperaturen sind im Anstieg. Bis zu 34 Grad werden es am Donnerstag in der Inselmitte um Inca. An den Küsten Mallorcas bleibt es bei Werten zwischen 28 (Cala Ratjada) und 33 Grad (Sóller) etwas milder. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen bei 24 Grad an der Playa de Palma im Süden und ebenfalls 24 Grad an der Playa de Muro im Norden. Im Süden Mallorcas herrscht die höchste Warnstufe vor Waldbränden:

Der Wind weht etwas kräftiger aus Ost-Nordost. Die Tage sind weiterhin lang. Erst um 21.22 Uhr geht die Sonne unter. Auf weiten Teilen der Insel dürfte es eine Tropennacht geben. Nur im Zentrum Mallorcas sinken die Tiefstwerte kurz unter die 20-Grad-Marke.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Um 6.23 Uhr geht die Sonne am Freitag wieder auf. Bereits gegen 11 Uhr werden 30 Grad erreicht. Erneut sind 34 Grad das Maximum. Der Saharastaub schwirrt weiter in der Luft umher.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet erwähnt den Staub nicht mehr ausdrücklich in der Prognose für den Samstag. Es kann gut sein, dass sich der Himmel auf Mallorca am Wochenende wieder blau färbt. Am Samstag sollen es 31 bis 32 Grad werden, am Sonntag bis zu 35 Grad. Noch ein Grad mehr und der Wetterdienst würde eine Hitzewarnung ausgeben. Zum Start in die neue Woche steigt die Regenwahrscheinlichkeit leicht. Hoffentlich ist bis dahin der Staub gänzlich abgezogen.