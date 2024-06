Urlauber stirbt bei Wanderung auf Mallorca

Die Guardia Civil hat am Donnerstag (27.6.) die Leiche eines Mallorca-Urlaubers gefunden. Der Mann verschwand bei einer Wanderung im Südwesten der Insel. Die Todesumstände sind derzeit noch unbekannt.

Suche per Hubschrauber

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, brach der ausländische Urlauber am Tag zuvor mit seiner Frau zu einer Wanderung in der Cala Egos in der Gemeinde Andratx auf. Unterwegs verlor sich das Paar aus den Augen und die Frau meldete den 74-Jährigen als vermisst. Die Feuerwehr und die Bergrettung der Guardia Civil suchten per Hubschrauber, konnten ihn am Abend aber nicht ausfindig machen.

Erst am nächsten Morgen wurde der leblose Körper gefunden. Wegen der hohen Temperaturen ist im Sommer von langen Wanderungen abzuraten. Nicht selten unterschätzen Urlauber die Tramuntana.