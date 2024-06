Beutezug mit Abschleppwagen: Polizei auf Mallorca nimmt Bande von Autodieben hoch

Die Guardia Civil hat eine Bande auf Mallorca hochgenommen, die sich auf den Diebstahl von Fahrzeugen spezialisiert hatte, aber auch Boote gestohlen haben soll. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen, wie es in einer Pressemitteilung vom Samstag (29.6.) heißt.

Die Mitglieder der Bande schafften das Diebesgut unter anderem mithilfe eines Abschleppwagens oder Anhängern davon, manipulierten die Fahrzeugnummern, tauschten die Kennzeichen aus und lackierten auch einige Fahrzeuge um. Die Polizei verweist zudem darauf, dass sich die Täter sehr fachkundig im Umrüsten der Autos gezeigt hätten, um sie für den Weiterverkauf herzurichten. Anschließend seien die Fahrzeuge aufs spanische Festland gebracht worden, um sie für den Verkauf an kooperierende Banden zu übergeben.

Versteckt hinter Büschen

Der Zugriff erfolgte am vergangenen Donnerstag auf einer Finca in der Gemeinde Llucmajor. Dort hatten die Diebe die gestohlenen Fahrzeuge zwischen Bäumen und Büschen versteckt, wie es heißt. Die Beamten stellten insgesamt elf Fahrzeuge, ein Motorboot, einen Abschleppwagen, vier Anhänger, sechs Jetskis und vier Motorräder sicher. Darüber hinaus wurden in einer Wohnung 10.000 Euro in Bar beschlagnahmt, weiteres Bargeld in Höhe von 40.000 Euro fand sich versteckt in einem der Fahrzeuge.

Ein Beamter der Guardia Civil bei der Inspektion. / Guardia Civil

Hilfe der Verkehrsbehörde

An den Ermittlungen waren nach Polizeiangaben rund 60 Beamte der Guardia Civil beteiligt, unterstützt wurden sie von der Ortspolizei in Calvià sowie auch von der Verkehrsbehörde. Man schließe weitere Festnahmen sowie die Beschlagnahmung weiterer Fahrzeuge nicht aus.

Autoknacker nach Diebeszügen in Garagen gefasst

Beamte der Nationalpolizei nahmen unterdessen einen 19-Jährigen fest, der rund zwei Dutzend Autos geknackt haben soll, die auf privaten Parkplätzen in Palma abgestellt waren. Betroffen sind die Viertel Son Armadams, Santa Catalina und Foners, wie es in einer Pressemitteilung vom Samstag heißt. Der Mann war bei einem Beutezug in einer Tiefgarage von einer Sicherheitskamera gefilmt worden. Aus den Fahrzeugen wurden Wertgegenstände entwendet, darunter auch eine Kreditkarte.

Da sich die Beutezeuge in den verschiedenen Vierteln glichen, konnten sie schließlich alle dem Verdächtigen zugeordnet werden. Bei seiner Festnahme stellten die Beamten sieben Fernbedienungen für Garagen sicher. In einem Fall stahl der Mann auch ein Motorrad, das er nach Polizeiangaben für 2.000 Euro an einen Dritten verscherbelte, diesem allerdings die Fahrzeugpapiere schuldig blieb. Der Betrogene suchte daraufhin die Polizei auf und erstattete Anzeige.