Mehrere Diebe an der Playa de Palma gestellt - wem gehört die Beute?

Beamte der Nationalpolizei haben zwei Männer festgenommen, die Urlauber an der Playa de Palma bestohlen haben sollen. Bei einem der beiden handle es sich um einen behördenbekannten Täter wegen vergleichbarer Delikte, heißt es in einer Pressemitteilung der Nationalpolizei vom Sonntag (30.6.).

Zu der Festnahme kam es am Samstag, als eine Motorrad-Einheit der Nationalpolizei an der Playa de Palma auf die Täter aufmerksam wurde. Dies geschah bei der Kontrolle eines Fahrzeugs. Da einer der Insassen behördenbekannt war, wurden der Pkw und die Personen durchsucht. Dabei fand sich reichlich Diebesgut - sechs Smartphones, Kleidungsstücke sowie ein Utensil, mit dem sich die Alarmfunktion in Geschäften deaktivieren lässt.

Das sichergestellte Diebesgut. / Nationalpolizei

Handy an Urlauber zurückgegeben

Die Beamten leiteten Ermittlungen ein und nahmen Kontakt zu Urlaubern auf, denen die Handys gestohlen worden waren. In einem Fall hatten die Täter am 21. Juni eine Gürteltasche mit einem Handy entwendet, in einem anderen Fall vom Samstag wurde Bargeld gestohlen.

Die Polizisten nahmen zwei Verdächtige im Alter von 24 und 56 Jahren fest. Ihnen werden mehrere Diebstahldelikte im Zusammenhang mit Mallorca-Urlaubern vorgeworfen. Die Handys wurden beschlagnahmt. Die Beamten versuchen nun, die weiteren Besitzer des Diebesguts ausfindig zu machen.

Ortspolizei fasst Taschendieb

Unterdessen ging auch den Beamten der Ortspolizei von Palma ein Dieb in die Fänge. Die patrouillierenden Beamten wurden an der Playa de Palma auf einen deutschen Mallorca-Urlauber aufmerksam, der hinter einem Mann mit Gürteltasche in den Händen hinterher rannte. Dieser entnahm das darin deponierte Bargeld und entledigte sich der Gürteltasche.

Der Dieb konnte von den Beamten schließlich gefasst werden, zeigte sich bei seiner Festnahme nach Polizeiangaben aber sehr gewalttätig. Wie der Urlauber zu Protokoll gab, hatte der Mann am Strand die im Sand liegende Gürteltasche entwendet. Darin befanden sich 100 Euro in bar, die der Dieb entwendete.

Besonders an der Playa de Palma sind jedes Jahr in der Hauptsaison Kleinkriminelle unterwegs, die die Unaufmerksamkeit von Urlaubern ausnutzen. Wie sich Anzeige stellen lässt, haben wir hier zusammengefasst.