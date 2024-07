"Schlagartig wurde es dunkel": "Krasses" Gewitter zieht über Mallorca

Ein Gewitter ist am Montagvormittag (1.7.) über Mallorca gezogen und hat vor allem an der Westküste für heftige Regenschauer gesorgt. Noch bis zum Abend gelten Unwetterwarnungen. Ab Dienstag soll das Wetter auf der Insel dann schon wieder schön werden.

"Es ist krass, was hier in Sóller vom Himmel kommt. Schlagartig wurde es dunkel wie in der Nacht. Nun stürmt es noch gewaltig", schrieb der Meteorologe Alberto Darder auf X, ehemals Twitter:

Wie zuletzt bei den heftigen Überschwemmungen am Flughafen Mallorca war die Gewitterwolke auf ein kleines Gebiet beschränkt. Laut den Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet fielen in Sóller 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, ein Großteil davon binnen weniger Minuten. Auf der restlichen Insel fielen höchstens wenige Tropfen:

Es war nicht das einzige Wetterphänomen an diesem ersten Julitag. An der Nord- und Ostküste ließ eine sogenannte Rissaga den Meeresspiegel um bis zu 60 Zentimeter steigen. In Port d'Alcúdia wurde so der Strand unter Wasser gesetzt. Die Rissaga wird durch Luftdruckschwankungen ausgelöst. Meist ist Menorca davon betroffen und die Auswirkungen reichen bis Mallorca.

Bis 18 Uhr gilt am Montag noch die Warnstufe Gelb auf der ganzen Insel. Gewarnt wird vor Starkregen, Gewitter, Hagel und eventuell Sturmböen. Gegen 20 Uhr soll dann schon wieder die Sonne scheinen, als wäre nichts gewesen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

So wird das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen

Bei Tiefstwerten von 17 bis 21 Grad gibt es mancherorts eine Tropennacht. Am Dienstag kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke, erreichen sie wohl aber nicht. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit auf ein paar Regentropfen. Im Wochenverlauf sollen die Temperaturen steigen, nach derzeitiger Prognose sind es am Samstag 35 Grad. Am Sonnenschein ändert sich demnächst nichts.