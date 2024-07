Ursache unklar: Deutscher im Meer vor Cala Millor ertrunken

Ein deutscher Badegast ist am Montag (1.7.) am Strand von Cala Millor im Osten von Mallorca ums Leben gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ertrank der 40-Jährige im Meer.

Drei Stunden Wiederbelebungsversuche

Zu dem tragischen Unfall kam es gegen 12 Uhr mittags. Die an dem beliebten Strand diensthabenden Rettungsschwimmer bemerkten, dass der Mann reglos im Wasser trieb. Sofort handelten sie und zogen den Deutschen auf den Sand. Dort versuchten sie vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Auch Rettungssanitäter, die kurze Zeit später eintrafen, versuchten mit allen Kräften, den Mann zu retten. Nach fast drei Stunden der Wiederbelebungsversuche gaben die Einsatzkräfte schließlich auf.

Auch Beamte der Ortspolizei von Sant Llorenç und der Guardia Civil trafen am Unfallort ein. In dem Fall soll nun ermittelt werden. Unklar ist, wie es dazu kommen konnte, dass der 40-Jährige in der Badebucht das Bewusstsein verlor und zu lange unter Wasser blieb. /somo