Nach den heftigen Rissagas herrscht wieder Strandwetter auf Mallorca

Am Montag (1.7.) hat das Wetter auf Mallorca verrückt gespielt. An der Nord- und Ostküste wurden die Strände überflutet, wofür die sogenannten Rissagas verantwortlich waren. Seit Dienstag sind auf der Urlaubsinsel alle Wetterwarnungen aufgehoben und die Prognose der kommenden Tage ist sommerlich.

Bei der Rissaga handelt es sich nicht um Mini-Tsunamis, wie sie oft fälschlicherweise übersetzt wird, sondern um durch den Luftdruck bedingte Schwankungen des Meeresspiegels. Das Phänomen passiert oft an den Küsten Menorcas. Die Auswirkungen sind durch die Nähe meist ausschließlich an der Nord- und seltener an der Ostküste spürbar.

Binnen weniger Minuten stieg der Meeresspiegel in Port d'Alcúdia und Porticolom um bis zu 60 Zentimeter, wie dieses Video eindrucksvoll zeigt:

Am Dienstag warnt der spanische Wetterdienst Aemet auf Menorca vor hohem Wellengang, bis nach Mallorca dürfte das aber diesmal nicht schwappen. Der Wellengang an der Playa de Muro wird als schwach klassifiziert.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Es ist überwiegend sonnig, nur an der Ostküste tauchen im Tagesverlauf ein paar Wolken auf. Die Regenwahrscheinlichkeit ist eher gering. In der Inselmitte werden es 30 Grad, an den Küsten 26 (Andratx, Cala Ratjada) bis 29 Grad (Pollença). Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, am Meer etwas flotter. Die Wassertemperaturen beziffert Aemet mit 25 Grad an der Playa de Muro, 24 Grad an der Playa de Palma.

In der Nacht gibt es bei 20 bis 21 Grad an den Küsten eine Tropennacht, in der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei 17 Grad. Der Mittwoch startet mit einem Sonne-Wolken-Mix, am Nachmittag ist der Himmel blau. Die Temperaturen bleiben unverändert.

Ab Donnerstag steigen sie kontinuierlich an. Am Samstag sollen es 35 Grad werden. Die Sonne scheint täglich.