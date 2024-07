Badegäste sauer: Strände von Port de Pollença noch immer nicht sommerfit

Die Hochsaison ist in vollem Gange, doch an den Stränden im Gemeindegebiet Pollença im Norden von Mallorca sind noch immer nicht alle Serviceleistungen verfügbar. Ganz zum Unmut von Anwohnern und Urlaubern, die seit Wochen darauf warten, dass die Sonnenliegen und -Schirme aufgestellt werden und auch weitere Infrastruktur aktiviert wird.

Ein verrammeltes WC-Häuschen am Strand von Port de Pollença am Sonntag (30.6.) / Middeldorf

„Die Duschen sind nicht eingeschaltet, die Sandfänger vom Winter sind noch aufgestellt, die Toilettenhäuschen verrammelt. Es ist alles sehr unschön, die Leute sind sauer“, so ein deutscher Resident. Auch Mülleimer seien bisher nicht aufgestellt worden, daher sammele sich immer mehr Müll am Strand. Die mit Holzbrettern verkleideten Strandzugänge seien zudem versandet und von Unkraut bewachsen. „Normalerweise sind die Strände im Mai immer sommerfit“, so der Deutsche. In diesem Jahr sei das anders. „Nur die Rettungsschwimmer leisten seit dem 1. Mai ihren Dienst.“

Verwahrloste Strandzugänge am Sonntag (30.6.) in Port de Pollença auf Mallorca / Middeldorf

Keine Besserung in Sicht

Im Rathaus von Pollença wollte man sich auf MZ-Anfrage nicht näher zu den Hintergründen äußern. Es habe Probleme mit der für die Strand-Bewirtschaftung beauftragten Firma gegeben, so ein Gemeindesprecher. Wann die Dienstleistungen zur Verfügung stehen werden, ist weiter unklar.

Tatsächlich ist die Vermietung der Liegen und Sonnenschirme auf Mallorca stets an die Instandhaltung und Reinigung der Strände gekoppelt und obliegt der Kompetenz der jeweiligen Gemeinden. In den meisten Fällen übertragen die Rathäuser die Aufgaben jedoch an private Firmen, die durch eine öffentliche Ausschreibung bestimmt werden. Nicht selten führen interne Konflikte zu Verzögerungen.

