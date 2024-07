Die Insel kommt vorerst um die extreme Hitze vom Festland herum

Spanien wird dieser Tage von einer großen Hitze heimgesucht. Auf dem Festland gilt bei Temperaturen von bis zu 41 Grad am Donnerstag und Freitag die Warnstufe Orange. Durch die abschüssige Insellage kommt Mallorca um die ganz große Hitze herum. Vorerst zumindest. Denn auch hier sollen die Temperaturen bald in die Höhe schießen.

Am Freitag soll die Sonne pausenlos scheinen. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte um Santa María del Camí und Inca 33 Grad, in Pollença und Palma 30 Grad, in Cala Ratjada 27 Grad. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas liegen derzeit um die 25 bis 26 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Sonne geht um 21.21 Uhr unter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 20 Grad, mancherorts gibt es also eine Tropennacht. Um 6.27 Uhr geht die Sonne am Samstag wieder auf. Bereits am Vormittag dürfte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Am Nachmittag liegen die Höchstwerte erneut bei 33 Grad, an den Küsten durch das Meer bleibt es wieder kühler.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Was passiert, wenn es auf Mallorca heiß wird? Richtig, der Saharastaub wirbelt mal wieder in der Luft umher. Die warmen Luftmassen aus Afrika bringen ihn aus der Sahara mit. Deswegen dürfte der Himmel trotz weniger Wolken trüb aussehen. Der Wind weht schwach, an den Küsten etwas flotter. Am Sonntag geht es unverändert weiter. Das Wochenende kann also ohne Ende im Meer geplantscht werden.

Bis zu 36 Grad in der neuen Woche

In der neuen Woche bewegen wir uns langsam Richtung einer möglichen Hitzewarnung. Die Temperaturen steigen von 34 Grad am Montag, auf 35 Grad am Dienstag bis 36 Grad am Mittwoch. 36 Grad ist auch die Grenze, bei der der spanische Wetterdienst Aemet normalerweise Warnstufe Gelb ausgibt. Vor Montag wird das aber nicht passieren. Die Sonne scheint auf jeden Fall weiterhin.