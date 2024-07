Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung an der Playa de Palma: Urlauber werden Monate später auf Kaution freigelassen

Die vier Urlauber aus Italien, die im April wegen des Verdachts der Gruppenvergewaltigung an einer jungen Frau in einer Ferienwohnung an der Playa de Palma festgenommen wurden, sind unter Auflagen freigelassen worden. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Demnach musste jeder der vier Beschuldigten eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro hinterlegen. Die Reisepässe bleiben weiterhin konfisziert. Da sie diese aber nicht für innereuropäische Reisen benötigen, konnten die Männer in ihre Heimat zurückkehren.

Der Fall hatte sich am Abend des 6. April ereignet. Die vier Urlauber aus Italien waren an Palmas Partymeile Paseo Marítimo unterwegs. Dort traf einer der Männer am Eingang eines Lokals auf eine junge Brasilianerin, die ihn um eine Zigarette bat. Er hatte keine dabei, besorgte aber eine. Beide verloren sich aus den Augen und trafen später, gegen 5 Uhr morgens, erneut aufeinander und beschlossen, an die Playa de Palma zu fahren.

Erst an den Strand, später in die Wohnung

Sie gingen in die Ferienwohnung der Männer im Carrer Bartomeu Riutort, der Straße, die am Palma Aquarium entlang führt, und hatten dort laut einer Pressemitteilung der Polizei einvernehmlichen Sex. Nach Informationen der mallorquinischen Medien soll sich das Paar jedoch bereits zuvor am Strand vergnügt haben und der erneute Sex in der Wohnung sei gegen den Willen der Frau passiert.

Im Anschluss verließ er das Zimmer und ging auf den Balkon. Einer seiner Freunde, die in der Zwischenzeit ebenfalls in die Wohnung zurückgekehrt waren, gesellte sich ins Bett zu der Frau und soll sie zum Oralsex genötigt haben. Ein anderer Urlauber soll sie geküsst und unsittlich berührt haben. Der vierte Mann beteiligte sich zwar nicht, sah aber tatenlos zu. Auch das gilt in Spanien als Straftat. Die Frau konnte entkommen, nahm einen der Ausweise der Urlauber mit und erstattete Anzeige bei der Polizei. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus Son Espases wurden Verletzungen gefunden, die auf eine Sexualstraftat hinwiesen.

Belastende Beweise zerstreut

Den Ermittlern der Nationalpolizei gelang es, die vier Verdächtigen festzunehmen, als sie sich gerade auf dem Weg in ihre Heimat machen wollten. Der Haftrichter schickte sie nach einer Befragung in Untersuchungshaft. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, haben sich mittlerweile einige belastende Beweise gegen die vier Männer zerstreut. Die Ermittlungen laufen allerdings weiter. /pss /rp