Drama in Wasserpark in Sa Coma: Kleiner Junge vor dem Ertrinken gerettet

In einem Wasserpark in Sa Coma im Osten von Mallorca ist am Samstag (6.7.) ein kleiner Junge kurz vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Drama ereignete sich gegen 12 Uhr mittags.

Anweisungen von der Rettungsleitstelle

Der Vierjährige platschte in einem Schwimmbecken, als er plötzlich aufhörte, sich zu bewegen. Als er aus dem Wasser geholt wurde, hatte er keinen Puls mehr. Über die Rettungsleitstelle bekamen die Ersthelfer Anweisungen für die Wiederbelebungsversuche. Derweil eilten mehrere Rettungswagen zum Unglücksort.

Den Sanitätern gelang es schließlich, das Kind zu stabilisieren. Es wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Bei dem Kind soll es sich um einen Jungen handeln, der auf der Insel lebt. /pss