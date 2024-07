Wetter auf Mallorca: In der neuen Woche geht es bedenklich auf die 40 Grad zu

Nach Wolken braucht man in den kommenden Tagen erstmal nicht Ausschau zu halten. Der Himmel über Mallorca zeigt sich blau wie die Augen von Alexandra Daddario. Der Sommer ist endgültig auf Mallorca angekommen, sodass einer Reihe an Tagen am Strand wettertechnisch nichts im Wege stehen sollte. Die Meerestemperaturen liegen inselweit bei 25 bis 26 Grad.

Der Nachteil: Wie schon in den vergangenen Nächten stehen auch in der kommenden Woche einige Tropennächte bevor. Das ist immer der Fall, wenn die Temperaturen auch in den frühen Morgenstunden nicht unter die 20-Grad-Marke fallen. Für viele Menschen gestaltet sich ein ruhiger Schlaf in solchen Nächten schwierig.

Die Woche beginnt mit 32 Grad

Los geht es am Montag (8.7.) mit Höchstwerten von 32 Grad in der Inselmitte. Rund fünf Grad kühler wird es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet – wie so häufig – im Südwesten in der Gemeinde Andratx. Der Wind weht schwach, an den Küsten kann es zu der einen oder anderen Böe kommen.

Am Dienstag steigen die Werte inselweit an. Am frühen Nachmittag dürften überall die 30 Grad erreicht worden sein. In der Inselmitte um Inca ist es erneut am wärmsten. Hier sieht Aemet bis zu 36 Grad vor. Dies ist die Grenze, ab der Warnstufe Gelb ausgerufen wird. Ob es so weit kommt, ist allerdings noch unklar. Am kühlsten bleibt es im Südwesten und im Nordosten. Am Mittwoch präsentiert sich ein ähnliches Bild. Die Temperaturen variieren im Vergleich zum Vortag kaum.

Vorsicht am Donnerstag

Nochmal etwas nach oben geht es temperaturtechnisch am Donnerstag. Hier sieht Aemet für die Inselmitte Werte von 38 Grad voraus. Auch in anderen Gegenden der Insel könnten es 36 Grad werden. Eine Wetterwarnung ist – sollte sich die Voraussage bestätigen – äußerst wahrscheinlich.

Am Freitag soll sich das Thermometer wieder etwas beruhigen. Die Höchstwerte gehen um bis zu fünf Grad im Vergleich zum Vortag herunter. An diesem Tag könnten auch wieder ein paar Wölkchen am Himmel erscheinen.