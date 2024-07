Brand auf Mallorca-Fähre ausgebrochen - Schiff treibt zwischen Valencia und Palma

Auf einer Mallorca-Fähre der italienischen Reederei GNV ist in der Nacht auf Montag (8.7.) ein Brand in einem Technikraum ausgebrochen, der am Vormittag noch nicht gelöscht war. Laut der Reederei ist die Lage aber unter Kontrolle. An Bord der "Tenacia" befänden sich 350 Passagiere und 61 Besatzungsmitglieder. Es gebe keine Verletzten. Das Schiff verkehrt zwischen Valencia und Palma, es trieb am Morgen etwa 22 Seemeilen nördlich von Ibiza, auf halbem Wege zwischen Palma und Valencia.

Das Feuer sei gegen 2.30 in der Nacht in einem Technikraum ausgebrochen, der nur für die Besatzung zugänglich sei, heißt es in einer Pressemitteilung der Reederei. Die Besatzung und das Feuerwehr-Team an Bord habe sofort reagiert, der Brand habe keinen der Passagierbereiche betroffen. Die Passagiere seien umgehend informiert und an den für Notfälle vorgesehenen Treffpunkten im Schiff versammelt worden. "Alle sind wohlauf und werden ständig vom Kapitän des Schiffes informiert", heißt es in der Pressemitteilung. Das weitere Vorgehen werde mit den zuständigen Behörden koordiniert.

Spezialisten per Hubschrauber eingeflogen

Laut der Nachrichtenagentur Efe hat ein Hubschrauber am Morgen drei spezialisierte Feuerwehrleute der katalanischen Landesregierung auf das Schiff geflogen. Weitere Hubschrauber seien in Verbindung mit zwei Schiffen und einem Schlepper der spanischen Seenotrettung "Salvamento Marítimo" im Einsatz, wie auch die balearische Notrufzentrale 112 bestätigte. Für Angehörige der Passagiere und der Besatzungsmitglieder hat die Reederei eine italienische Telefonnummer freigeschaltet: +39 0102094599.

Die Lage an Bord scheint relativ entspannt zu sein. Dem Online-Portal "Crónica Balear" zugeschickte Videos und Bilder zeigen Passagiere, die von der Reling aus bei den Löscharbeiten zuschauen. Zu ihrem Missfallen soll das Schiff offenbar nun nach Valencia geschleppt werden. “Wir haben kein Strom, die WCs sind vollkommen verdreckt, die Mensche liegen auf dem Boden … ein Desaster”, sagte ein Passagier dem Nachrichtenportal.

Die Position des Schiffes um 9.52 Uhr / Vesselfinder

Die "Tenacia" war laut der Website Vesselfinder.com um 20.41 Uhr in Valencia ausgelaufen und sollte eigentlich um 3.25 Uhr am Montag in Palma ankommen. Die 199 Meter lange und 26 Meter breite Fähre ist 16 Jahre alt und fährt unter italienischer Flagge.

Die italienische Reederei ist seit 2021 im Fährverkehr zwischen dem spanischen Festland und den Balearen aktiv. Zuletzt hatte es 2015 einen Brand auf einer Mallorca-Fähre gegeben. Die "Sorrento" musste damals evakuiert werden, das Schiff der Fährgesellschaft Trasmediterránea brannte fast völlig aus. /ck

Diese Meldung wird weiter aktualisiert.