"Fast täglich Einbrüche und Diebstähle": Anwohner von Cala Pi prangern Untätigkeit der Bürgermeisterin an

Unter den Bewohnern von Cala Pi-Vallgornera an der Südküste von Mallorca geht die Angst um. Schon seit Jahren, so berichten Anwohner, werde regelmäßig in die Häuser der Siedlung eingebrochen. Seit einiger Zeit aber würden die Täter immer dreister und schreckten auch nicht davor zurück, nachts in die Immobilien einzusteigen, wenn die Bewohner darin schliefen, berichtet eine Leserin der MZ, die in Cala Pi-Vallgornera lebt.

"Wir haben mittlerweile wirklich richtig Angst. Leider unternimmt die Gemeinde Llucmajor hierzu nichts"; schreibt die Leserin, die weiter erklärt, dass die Nachbarschaft bereits eine Petition an die Bürgermeisterin von Llucmajor, Xisca Lascolas (konservative Volkspartei PP), geschickt hat. Die Nachbarn hätten sich zusammengeschlossen, "um endlich Gehör zu finden".

Rund 40 Anwohner protestierten am Mittwoch (10.7.) gegen die Zustände in Cala Pi. / DM

Am Mittwoch (10.7.) demonstrierten rund 40 Anwohner in der Siedlung für ihr Anliegen. Dort kam vor allem Unmut darüber auf, dass für den gesamten Küstenabschnitt der Gemeinde Llucmajor lediglich eine Polizeipatrouille zuständig ist.

"Extrem angespannte Sicherheitssituation"

In der Petition ist von einer "aktuell extrem angespannten Sicherheitssituation" die Rede. In dem Brief richten sich die Anwohner direkt an die Rathauschefin: "Wie Ihnen schon seit Jahren bekannt ist, kommt es saisonal fast täglich zu Einbrüchen und Diebstählen. Die Anwohner von Cala Pi-Vallgornera haben sehr große Angst. Zum einen um ihr Hab und Gut, zum anderen auch bedingt durch die nächtlichen Einbrüche um ihr körperliches Wohl", heißt es wörtlich in dem Schreiben, das der MZ vorliegt.

Es habe bereits viele Beschwerden im Rathaus über die Situation gegeben, Maßnahmen seien jedoch bisher ausgeblieben. "Es entsteht der Eindruck, dass Cala Pi-Vallgornera aufgrund der enorm hohen Zahl an Ausländern, die nicht wahlberechtigt sind, wenig interessant für politische Zwecke ist", werden die Bittsteller deutlich.

Wo bleiben die Kameras?

Die Anwohner fordern Xisca Lascolas dringend dazu auf, mehr Polizisten für Cala Pi-Vallgornera abzustellen. Auch auf versprochene Kameras an den Zufahrten zur Siedlung warte man bisher vergebens, obwohl die Zusage dafür aus dem Jahr 2023 stamme.

Man sei "maßlos enttäuscht" darüber, dass die Gemeinde Llucmajor kein Interesse daran habe, dass Cala Pi-Vallgornera ein "attraktiver, einladender und sicherer Wohnort" sei.

Probleme auch mit Müll, Kanalisation und Straßenbelag

Die Einbrüche und Diebstähle seien nur ein Problem von vielen: "Unregelmäßige Müllentsorgung, fehlende Kanalisation und unzumutbare Straßenzustände verstärken den Eindruck, dass kein Interesse seitens der Gemeinde an unserer Siedlung besteht."

Die Anwohner schließen mit dem deutlichen Appell: "Wir fordern Sie dringlichst auf, Stellung zu nehmen und uns endlich mitzuteilen, wann die geforderten und bereits zugesicherten Maßnahmen umgesetzt werden."

Die Bürgermeisterin Xisca Lascolas war zunächst für die MZ nicht zu erreichen.

Abonnieren, um zu lesen