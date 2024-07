Es wird kurz etwas kühler auf Mallorca, doch der nächste Anstieg auf 37 Grad ist schon abzusehen

36,6 Grad hat der spanische Wetterdienst Aemet am Donnerstag in der Inselmitte gemessen und sieht daher seine Hitzewarnung gerechtfertigt, die 37 Grad prognostizierte. In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen ein wenig, weswegen es keine weitere Warnstufe gibt. Auf der Insel bleibt es aber trotzdem heiß. In der nächsten Woche sollen es dann wieder 37 Grad werden.

Die Nacht auf Freitag bleibt schwül auf Mallorca. In Palma sinken die Temperaturen nicht unter 23 Grad. Mit Ausnahme von Sóller, wo es 19 Grad werden, gibt es auch auf der restlichen Insel eine Tropennacht.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Sonne geht derzeit um 6.31 Uhr auf. Zwischen 10 und 11 Uhr wird auf Mallorca die 30-Grad-Marke am Freitag geknackt. Die höchsten Temperaturen erreicht die Insel am Nachmittag gegen 15-16 Uhr. 33 Grad sind dann drin. Vom Norden her ziehen gen Abend graue Wolken über die Insel. Regnen wird es aber nicht.

Wer nass werden will, kann ins Meer springen. Dort liegen die Wassertemperaturen bei 27 Grad an der Playa de Palma und 25 Grad an der Playa de Muro. Der Wellengang ist schwach, Wind weht kaum.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Sowohl in der Nacht auf Samstag als auch am ersten Tag des Wochenendes soll es noch einen Ticken frischer werden. In Sa Pobla sollen es laut Aemet nur noch bis zu 27 Grad werd, in Llucmajor bleibt es bei 32 Grad deutlich heißer. Die Sonne scheint pausenlos.

Am Sonntag werden es dann schon wieder bis zu 34 Grad auf Mallorca. Am Sonnenschein ändert sich nichts. Die nächste Hitzewarnung könnte am Mittwoch folgen. Laut Wetterdienst schießen die Temperaturen hoch auf 37 Grad. 36 Grad ist die Grenze, ab der Aemet die Warnstufe Gelb ausgibt.