18 Migranten-Ankünfte innerhalb von 48 Stunden auf den Balearen - Schlepper verbrennen neuerdings die Boote

Die guten Wetterbedingungen auf dem Meer zwischen Algerien und den Balearen begünstigen derzeit auf Mallorca und den Nachbarinsel die Ankunft von Bootsmigranten. In den vergangenen 48 Stunden haben die Behörden 306 Personen unterschiedlicher Nationalität aufgegriffen, die auf 18 Booten unterwegs waren.

Unter ihnen sollen auch mindestens sieben womöglich unbegleitete Minderjährige sein, über deren Aufnahme in Spanien ein heftiger politischer Streit ausgebrochen ist. Sie werden im Gegensatz zu den Erwachsenen auf der Insel betreut. Wegen der vermehrten Ankunft unbegleiteter Minderjährigen sind die Jugendheime jedoch überfüllt. Die Idee eines provisorischen Zeltlagers wurde verworfen. Für die jungen Menschen will die Regierung nun eine würdigere Unterkunft finden.

Die Identifizierung der Migranten wird oft dadurch erschwert, dass viele von ihnen ihre Ausweispapiere in der Heimat gelassen oder vernichtet haben. In den vergangenen Tagen hat die Guardia Civil zudem festgestellt, dass einige der Schlepperbanden dazu übergehen, nach der Ankunft auf den Balearen die Boote in Brand zu setzen. Das soll offenbar die Strafverfolgung der Bootsführer erschweren.

Wer ist für die Migranten zuständig?

Zudem schlagen sich die Behörden noch damit herum, wer für die Bootsmigranten zuständig ist. Die Seenotrettung wird nur aktiv, wenn das Boot auf dem Wasser aufgegriffen wird. Haben die Insassen bereits an Land angelegt, fällt die Aufgabe einzig und allein auf die Guardia Civil zurück. Die ist in der Regel aber mit anderen Aufgaben beschäftigt und braucht entsprechend, um zu den Migranten zu gelangen. Zuletzt dauerte es vier Stunden, ehe eine auf Cabrera gestrandete Gruppe von Migranten aufgegriffen wurde.