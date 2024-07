In einem Café an der Playa de Palma gestürzt: Gericht spricht Urlauber 290.000 Euro Entschädigung zu

Ein Gericht in Madrid hat einem Mallorca-Urlauber eine Entschädigung in Höhe von 290.000 Euro zugesprochen. Der ältere Herr stürzte 2017 in einem Café an der Playa de Palma beim Gang aufs Klo eine Treppe hinab und zog sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu.

Um welches Lokal es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Das Café soll mittlerweile nicht mehr existieren. Der um die 75 Jahre alte spanische Urlauber war nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Morgen des 19. März 2017 mit seiner Ehefrau dort.

Enge Treppe, kaum Licht und niedrige Decke

Um ins Badezimmer zu gelangen, musste der Urlauber eine enge Treppe hinabsteigen, in der es laut dem Urteil kaum Licht gab. Das war nicht die einzige Hürde. Denn auf dem Weg hinab musste man den Kopf einziehen, um sich nicht an der Decke zu stoßen. Davor warnte zu dem Zeitpunkt allerdings kein Schild oder sonstiges optisches Element.

Der Urlauber stieß dermaßen heftig mit dem Kopf an einen Balken, dass er im Anschluss hinfiel und die Treppe hinabstürzte. Er verlor dabei das Bewusstsein. Die Kellner leisteten Erste Hilfe.Der Mann verbrachte mehrere Wochen auf der Intensivstation im Krankenhaus Son Espases. Noch heute leidet er unter den damals erlittenen Verletzungen.

Versicherungsunternehmen wollte für den Schaden nicht aufkommen

Der Betreiber des Cafés brachte im Nachhinein ein Warnschild an. Das Versicherungsunternehmen weigerte sich, für den beim Unfall entstandenen Schaden aufzukommen. Es sei die Schuld des Urlaubers gewesen, die Treppe hinabgestürzt zu sein, argumentierte das Unternehmen.

Das Gericht sah das anders und sprach dem Mallorca-Urlauber 290.000 Euro zu. Seine Verteidigung hatte der Anwalt Juan José Sánchez von der Kanzlei Vessel Legal übernommen. /rp

