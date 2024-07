Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Richterin zieht Ermittlungen in die Länge, Deutsche nach einem Jahr weiter in U-Haft

Auch ein Jahr nach ihrer Festnahme ist ein Ende der Untersuchungshaft für vier wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Gefängnis in Palma verbleibende Deutsche nicht abzusehen. Den jungen Männern aus Lüdenscheid (NRW) wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 13. Juli 2023 in einem Hotel an der Playa de Palma eine damals 18-Jährige aus Hannover gemeinsam sexuell genötigt zu haben. Sie bestreiten dies und sprechen von einvernehmlichen Sex. Justizkreisen zufolge hat die zuständige Richterin die Ermittlungsphase kürzlich noch einmal um sechs Monate verlängert.

Der nächste Schritt ist nun, dass die Richterin die Ermittlungen mittels eines sogenannten „auto de procesamiento“ – einer so nur in Spanien existierenden Rechtsfigur - für beendet erklärt und damit einer möglichen Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft stattgibt. Da die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen sind, müsste dieser Schritt eigentlich in den kommenden Wochen erfolgen. Die Ermittlungsphase kann in Spaniens Prozessordnung ein Jahr dauern, dann aber auf Antrag unbegrenzt um jeweils sechs Monate verlängert werden.

Richterin besteht auf Fluchtgefahr

Die wiederholten Anträge der Verteidiger, die vier Beschuldigten bis zu einem wahrscheinlichen Gerichtsverfahren unter Auflagen aus der Untersuchungshaft zu entlassen, haben sowohl die Ermittlungsrichterin als auch das mehrfach angerufene Landgericht abgelehnt. Ihr Hauptargument ist die vermeintliche hohe Fluchtgefahr. Die Anwälte verweisen hingegen – bislang erfolglos - auf die deutsche Staatsangehörigkeit der Beschuldigten und ihre private und berufliche Verwurzelung in der Heimat. Die vier Männer waren in jener Nacht zwischen 21 und 23 Jahre alt.

Indes haben die Familien beschlossen, ein weiteres Mal die Anwälte zu wechseln, um die Freilassung aus der Untersuchungshaft zu erwirken. Das Team aus vier spanischen Verteidigern spricht sich dabei mit Anwälten in Deutschland ab. Eine beantragte Verlegung des Verfahrens nach Deutschland ist gescheitert. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Hagen hätte sie von spanischer Seite beantragt werden müssen, was nicht geschehen sei. Die Übernahme eines Strafverfahrens durch die Justiz eines anderen Landes ist in Europa noch weitgehend rechtliches Neuland.

Blick hinter die Knastmauern: So sieht es im Gefängnis von Palma de Mallorca aus / B. Ramon

Auch Anwalt des Opfers hält die Dauer der Ermittlungsphase für "unerträglich"

Dass sich das Verfahren so lange hinzieht, stößt auch bei dem Anwalt des mutmaßlichen Opfers auf Unverständnis. Auch für die junge Frau sei die Situation „unerträglich“: „Es ist eine emotional sehr belastende Situation für meine Mandantin. Da sie nichts erfährt und nicht weiß, wie es in dem Verfahren weitergeht, ist es schwierig, mit der Traumatisierung umzugehen und abschließen zu können“, betonte er gegenüber der "Westfalenpost".

Betreuung durch Gefangenenbesuchsdienst und Konsulat

Die vier jungen Männer werden im Gefängnis von Palma von dem Gefangenenbesuchsdienst der evangelischen Kirche sowie Mitarbeitern des deutschen Konsulats auf Mallorca betreut. Dem Vernehmen nach geht es ihnen gut, wobei sie natürlich auf eine baldige Entlassung aus der Untersuchungshaft hoffen. Diese kann in Spanien bei schweren Straftaten bis zu zwei Jahre, manchmal sogar bis zu vier Jahre aufrechterhalten werden. Bei einer Verurteilung drohen den Beschuldigten Haftstrafen von bis zu 15 Jahren.

Von den ursprünglich fünf Beschuldigten, die nun von einem deutsch-spanischen Anwaltsteam verteidigt werden, war einer am 15.9. unter Auflagen entlassen worden. Er konnte glaubhaft machen, dass er nicht am Sex mit der jungen Frau beteiligt war, ist aber weiterhin beschuldigt.