Kriminalität am Flughafen Mallorca: Polizei nimmt neun Personen innerhalb von sieben Tagen fest

Millionen von Menschen frequentieren in den Monaten der Hochsaison den Flughafen Son Sant Joanauf Mallorca. Da bleiben auch vereinzelte Delikte nicht aus. Die Nationalpolizei hat innerhalb von sieben Tagen am Flughafen von Palma neun Menschen aufgrund von unterschiedlichen Straftaten festgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Samstagmittag (13.7.).

So wurden beispielsweise vier Passagiere festgenommen, weil sie mit gefälschten Ausweisdokumenten unterwegs waren. Die vier Festgenommenen stammten aus dem Iran, aus Albanien und Georgien. Ein Brite wurde festgenommen, weil er von der spanischen Justiz aufgrund einer früheren Straftat gesucht wurde.

Gegenstände im Wert von über 40.000 Euro gestohlen

Vier weitere Personen wurden wegen wiederholter Diebstähle am Flughafen dingfest gemacht. Teils agierten die Täter allein, teils kooperierten sie bei ihren Diebeszügen auch miteinander. Nach Angaben der Nationalpolizei beträgt der Wert der von ihnen gestohlenen Gegenstände rund 43.000 Euro. Dank der Mithilfe von Wachleuten am Flughafen sowie der Guardia Civil konnten Teile der Beute inzwischen ausfindig gemacht werden.

Rund um das Parkhaus war einer der Täter aktiv. / B. Ramon

Die Festgenommenen haben bereits eine lange Liste an Delikten am Flughafen angesammelt, weshalb einer von ihnen sich dem Airport in Zukunft nicht mehr nähern darf. Der Algerier, der eine falsche italienische Identität nutzte, war vor allem im Bereich des Parkhauses am Flughafen aktiv, wo innerhalb von elf Tagen fünf Straftaten auf seine Kappe gingen.

Vorsicht beim Beladen des Autos und in Menschenmengen

Die Beamten arbeiten weiter daran, alle gestohlenen Gegenstände zu finden und den Besitzern zurückzugeben. Ferner rät die Nationalpolizei speziell Urlaubern, am Flughafen, aber auch an anderen gut besuchten Orten auf Mallorca besonders auf ihre Wertgegenstände aufzupassen. Auch beim Verstauen des Gepäcks ins Auto drohe Gefahr eines Diebstahls, so die Nationalpolizei in ihrer Mitteilung.