Gut zwei Jahre nach dem Brand auf der Terrasse ihrer Kneipe "Why not Mallorca" in Arenal haben die Wirte Alice und Bernd Klotz ihren Betrieb in Arenal aufgegeben und eröffnen in Peguera ein neues Lokal, das "Geheimtipp bei Alice und Bernd". Für den Terrassenbrand macht die Polizei die sogenannten "Kegelbrüder" verantwortlich, eine Urlaubergruppe aus dem Raum Münster. Sie bestreiten das.