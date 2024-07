In kritischem Zustand: Urlauber um ein Haar an der Playa de Palma ertrunken

Folgenschwerer Badeunfall auf Mallorca: Ein ausländischer Badegast ist am Sonntagmittag (14.7.) an der Playa de Palma lebensgefährlich verletzt worden. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, erlitt der Mann gegen 13 Uhr beim Baden in der Nähe des Balneario 7 einen Notfall. Die Rettungsschwimmer, die sich in der Nähe befanden, wurden auf den Badegast aufmerksam und holten ihn sofort aus dem Wasser.

Am Ufer begannen die Rettungsschwimmer und die dazukommenden Sanitäter mit den Rettungsmaßnahmen. Die Mediziner stellten fest, dass der Zustand des 47-Jährigen lebensbedrohlich war und mussten den Mann intubieren.

Ins Krankenhaus Son Llàtzer eingeliefert

Nachdem sie den 47-Jährigen stabilisiert hatten, wurde er ins Krankenhaus Son Llàtzer eingeliefert. Dort liegt er nun in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Woher das Opfer genau stammt, war zunächst unklar. Auf MZ-Nachfrage erklärte ein Sprecher des Rettungsdienstes Samu 061, es habe sich um einen Urlauber mit nicht-spanischem Namen gehandelt. Die Nationalität allerdings sei nicht klar.