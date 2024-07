Mallorca steht in der neuen Woche der bislang heißeste Tag des Jahres bevor

Bisher zeigt sich der Sommer auf Mallorca von seiner gemäßigten Seite, die Temperaturen steigen auch Mitte Juli nur knapp über die 30 Grad. Doch freuen Sie sich nicht zu früh, denn das ändert sich in den kommenden Tagen gehörig. Zu Beginn des nächsten Wochenendes ist überall Schwitzen angesagt. Aber der Reihe nach.

Der Sonntag (14.7.) klingt mit viel Sonne, etwas Wind und angenehmen Werten von 29 bis 34 Grad aus. In der Nacht auf Montag und am frühen Morgen können sich vor allem im Süden der Insel auch dichtere Wolken bilden, die dann aber spätestens bis zum späten Vormittag verschwinden sollen.

Montag bis 34 Grad

Den Rest des Tages scheint die Sonne vom komplett wolkenlosen Himmel und erwärmt die Insel auf bis zu 34 Grad in Inca und 33 Grad in Manacor. In den anderen Orten bleibt es kühler, an den Küsten schaffen einige Orte nicht die 30-Grad-Marke.

Abends und nachts kühlt es auf Temperaturen von 19 bis 21 Grad ab. Eine tropische Nacht gibt es also nicht überall auf der Insel.

Dienstag ebenfalls

Der Dienstag beginnt dann direkt wolkenlos. Im Tagesverlauf schieben sich nur ganz vereinzelt harmlose Schäfchenwolken am Himmel entlang. Regen gibt es natürlich keinen. Die Höchstwerte im Südteil der Insel beginnen langsam anzusteigen.

So werden in Llucmajor 34 Grad und in Porreres 33 Grad erwartet. Zwei bis vier Grad kühler bleibt es an der Nord- und Ostküste. In der Nacht geht es in manchen Orten in der Inselmitte noch einmal auf 19 Grad herunter, andernorts gibt es eine Tropennacht auf Mallorca. Palma kommt beispielsweise nicht unter 23 Grad.

Mittwoch bis 36 Grad

Am Mittwoch geht es im Prinzip genauso weiter. Sonne den lieben langen Tag, keine Wolke, kein Regen in Sicht und steigende Temperaturen. Llucmajor schafft es dann schon auf 36 Grad, Santa Maria auf 35 Grad und Sóller auf 34 Grad. Die Nacht wird wieder etwas kühler, bevor dann am Donnerstag der bisher heißeste Tag des Jahres bevorsteht.

In Santa Maria, Inca und Llucmajor sollte man bei 38 Grad Toptemperatur das Haus abdunkeln und die Klimaanlage anschmeißen. Kühler bleibt es wie gewohnt an der Südwestküste und der Nordostküste mit Werten um 32 Grad.

Und das ist nur der Auftakt zu einem heißen Wochenende, an dem die Werte bis 40 Grad sehr wahrscheinlich drin sind. Es ist eben Hochsommer auf Mallorca. Zum Glück bietet das Meer bei Werten zwischen 25 und 27 Grad noch etwas Abkühlung.