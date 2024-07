Nach Messerattacke auf Partner: Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft für Deutsche

Die Staatsanwaltschaft auf Mallorca fordert zwölf Jahre Gefängnis für eine deutsche Inselresidentin. Die 50-jährige Frau soll versucht haben, ihren Lebensgefährten im Juli 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Can Picafort (Gemeinde Santa Margalida) zu erstechen. Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft näherte sich die Angeklagte in den frühen Morgenstunden des 20. Juli 2023 ihrem Partner von hinten, während dieser vor dem Fernseher saß, und stach zweimal auf ihn ein.

Der damals 56-jährige Mann erlitt durch den Angriff mit dem 15 Zentimeter langen Messer eine Schnittwunde in der Brust und eine weitere im Unterleib. Der Spanier wurde am Zwerchfell und an der Leber verletzt und musste sich einer Notoperation unterziehen. Weiter heißt es in der Anklage, dass der Mann 97 Tage benötigte, um sich von dem Angriff köperlich zu erholen.

Zehn Jahre Kontaktverbot

Wie die Online-Plattform "Crónica Balear" kurz nach der Tat berichtete, soll die Deutsche nachts betrunken in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt sein. Dort soll es dann zum Streit mit ihrem Partner gekommen sein, der auf dem Sofa saß. Der Mann rettete sich mit einer schweren Brustwunde aus der Wohnung, um in der nahegelegenen Bar Hilfe zu suchen. Dort brach er zusammen. Gäste der Bar riefen den Rettungsdienst.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die Angeklagte, die seit dem Tag des Geschehens in Untersuchungshaft sitzt, eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen versuchten Mordes, ein zehn Jahre langes Kontaktverbot zu ihrem Opfer und die Zahlung einer Entschädigung von insgesamt 22.655 Euro. Die Verhandlung beginnt am Donnerstag (18.7.) vor einem Gericht in Palma.