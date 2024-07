Feuerwehr rettet 15-Jährigen aus einem brennenden Wohngebäude in Palma

Die Feuerwehr hat am Montagmorgen (15.7.) auf Mallorca einen 15-Jährigen mit einer Drehleiter gerettet, nachdem er bei einem Brand im siebten Stock in seiner Wohnung in Palma gefangen war.

Zahlreiche Löschmannschaften waren vor Ort in dem Stadtteil Soledat Nord. Das Feuer in dem Gebäude schien sich stark auszubreiten. Flammen und Rauch waren von der Ringautobahn aus sichtbar. Der Jugendliche wurde mit leichten Rauchvergiftungssymptomen ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.

Der Teenager hatte sich aus dem Fenster gebeugt und um Hilfe gerufen, während sich seine Wohnung mit Rauch füllte und die Luft zum Atmen knapp wurde. Der Minderjährige erwog offenbar bereits, in die Tiefe zu springen. Die Feuerwehr fuhr die Drehleiter bis zu der Wohnung hinauf und rettete ihn unverletzt aus dem Gebäude.

Der Brand brach gegen 9.30 Uhr in einer Wohnung im siebten Stock des Hauses Nr. 55 im Carrer Sureda aus. Anscheinend waren zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Bewohner in der Wohnung. Das Feuer hatte dann auf das Stockwerk darüber übergegriffen.

Leere Wohnung

Im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge, eine Drehleiter und ein Löschwasserwagen der Feuerwehr, da in der Umgebung keine Hydranten vorhanden waren. "Die Wohnung war leer, weil ich meine Töchter zur Schule gebracht hatte", so die Eigentümerin des in Brand geratenen Apartments. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären.