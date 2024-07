Von den deutschen Behörden gesucht: Mitglied der Terrororganisation PKK auf Mallorca festgenommen

Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen hochrangigen Anhänger der als Terrororganisation eingestuften PKK festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Polizei am Montag (15.7.) verschickte.

Demzufolge lag gegen den in der Türkei geborenen Mann ein internationaler Haftbefehl vor, den die deutschen Behörden ausgestellt hatten. Der Festgenommene soll als Bereichsleiter und Projektkoordinator bei der PKK gearbeitet haben.

Richter ordnete Untersuchungshaft an

So sammelte er laut Pressemitteilung auch finanzielle Mittel, die in Terroranschläge in der Türkei sowie in benachbarten Länder flossen. Die Guardia Civil brachte den Mann zu einem Ermittlungsrichter, der ihn in Untersuchungshaft nahm.

Die PKK kämpft für die Unabängigkeit Kurdistans in Gebieten der heutigen Türkei, Irak, Iran und Syrien. Der Anführer der Gruppe, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, ist Abdullah Öcalan, der seit 1999 im Gefängnis sitzt.