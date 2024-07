Stand-up-Paddler fällt in Cala d'Or vom Brett und stirbt

Mallorca betrauert einen weiteren Badetoten. Wie der Rettungsdienst Samu 061 auf X, ehemals Twitter, am Sonntag (14.7.) berichtete, starb ein Mann am Strand von Cala d'Or.

Der Badegast war mit dem Stand-up-Paddle-Brett unterwegs. Weitere Informationen zu seiner Person oder zu seinem Ableben gibt es nicht. Der Mann fiel vom Brett und die Rettungskräfte brachten den leblosen Körper an den Strand, heißt es in dem Tweet. Die Wiederbelebung war erfolglos, der Strandbesucher verstarb am Unfallort.

Urlauber an der Playa de Palma gerettet

Ein besseres Ende nahm die Rettungsaktion an der Playa de Palma. Dort holten die Rettungsschwimmer einen 47-jährigen Urlauber aus dem Wasser. Er kam im kritischen Zustand auf die Intensivstation des Krankenhauses Son Llàtzer.