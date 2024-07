Flucht vor der Polizei: Junger Straßenhändler stürzt von der Stadtmauer vor der Kathedrale von Palma

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagmorgen (16.7.) von der Stadtmauer vor der Kathedrale in Palma gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut der Presseagentur Europa Press gegen 9.35 Uhr in der Nähe der kleinen Gartenanlage Hort del Rei. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer des Sturzes um einen senegalesischen Straßenhändler. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, waren rund 20 Beamte der Ortspolizei bei einer Aktion gegen den Straßenhandel unterhalb der Kathedrale im Einsatz.

Sprung in den Parc de la Mar

Die Straßenhändler ergriffen daraufhin die Flucht. Einige sprangen demnach sogar die rund zehn Meter hohe Mauer zum Parc de la Mar hinunter, wobei es erstaunlicherweise keine Verletzten gab. Weniger Glück hatte der junge Mann, der sich für den – rund fünf Meter tiefen – Sprung am Hort del Rei entschied.

Während die Rettungskräfte den Verletzten behandelten, konnten die Polizeibeamten eine große Menge an gefälschten Artikeln sicherstellen. /pss