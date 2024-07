Palma bekommt nach fast 90 Jahren erstmals wieder einen Triumphbogen

An der Flaniermeile Rambla in Palma de Mallorca wird an diesem Samstag (20.7.) ein Triumphbogen errichtet. Er soll der Heiligen Santa Catalina Tomàs gedenken, die vor 450 Jahren starb. Es ist das erste Mal seit 1936, dass auf Mallorca ein Triumphbogen errichtet wird. "Es wird ein spektakuläres, sechs Meter hohes und sechs Meter breites Monument sein, das drei Monate lang im Stadtzentrum stehen bleiben soll", so die stellvertretende Inselratsvorsitzende und Kulturdezernentin Antònia Roca. Am 20. Oktober soll die Gedenkzeit für die Heilige mit einem großen Umzug durch den Triumphbogen beendet werden.

Erbaut wurde der Bogen von den Insulanern Miquel Suau und Tomeu Reus, die sich an die Desgn-Pläne des Architekten Giovanni Lonardo hielten. Dieser wiederum ließ sich von dem Bogen inspierieren, der 1930 auf der Plaça Santa Magdalena aufgestellt worden war.

Aus ärmlichen Verhältnissen

Feierlich eingeweiht wird das neue Monument am Samstag (20.7.) um 19.30 Uhr mit einer Mini-Prozession vom Santa-Magdalena-Kloster zum neuen Bogen an der Rambla. Auch Tänzer und Musiker werden dem Akt beiwohnen.

Am Bogen selbst werden interessierte Passanten die wichtigsten Fakten zum Leben der Heiligen nachlesen können. Catalina Tomàs war am 1. Mai 1551 in ärmlichen Umständen in Valldemossa geboren worden. Schon in jungen Jahren gab sie sich meist dem Gebet hin, vorzugszweise an einem selbst errichteten Altar auf einem Feld. Dort sollen sich auch zahlreiche Wunder ereignet haben.

Die Beateta, die kleine Heilige, zieht wieder durch die Straßen von Valldemossa. / Guillem Bosch

Catalinas besondere Frömmigkeit wurde daraufhin von einem Adligen bemerkt. Im Alter von 20 Jahren wurde Catalina dank seiner EInflüsse in das Noviziat der Augustiner-Chorfrauen von Palma aufgenommen. Für ihre geduldige Art, trotz vieler innerer Anfechtungen, und ihren Hang zur Mystik wurde Catalina von einigen Mitschwestern argwöhnisch betrachtet. Am 5. April 1574 starb sie im Santa-Magdalena-Kloster in Palma.

Abonnieren, um zu lesen