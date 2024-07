Wetterdienst gibt Hitzewarnung aus: Wann und wo auf Mallorca die 40 Grad erreicht werden

In den kommenden Tagen soll es heiß in Spanien werden. Auf dem Festland warnt der spanische Wetterdienst vor einer Hitzewelle von Donnerstag (18.7.) bis mindestens Samstag. Auf Mallorca gelten vereinzelte Hitzewarnstufen, die Bedingung für die offizielle Definition einer Hitzewelle sind nach aktueller Prognose aber noch nicht erfüllt. Dafür müsste es an drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 39 Grad heiß werden. Auf der Insel soll zwar die 40-Grad-Marke geknackt werden, allerdings nur an einem Tag.

Am Mittwoch schwanken die Höchstwerte auf Mallorca zwischen 30 Grad an den Küsten und 35 Grad in Llucmajor. Erst ab 36 Grad gibt der spanische Wetterdienst die erste Hitzewarnstufe Gelb aus. Die Sonne scheint am unbewölkten Himmel. Viel Wind gibt es nicht. Die Wassertemperaturen liegen bei 27 Grad sowohl im Norden an der Playa de Muro als auch im Süden an der Playa de Palma. Im Norden der Insel ist der Wellengang etwas stärker.

Ab Donnerstag wird es richtig heiß auf Mallorca

Ab Donnerstag ziehen heiße Luftmassen, die derzeit über Algerien schweben, gen Norden. Sie haben Saharastaub im Gepäck, der auch Mallorca erreichen wird und den Himmel diesig erscheinen lässt. Von 12 bis 20 Uhr gilt im Süden, Norden und Zentrum der Insel die Warnstufe Gelb wegen Hitze. Der Höchstwert von 38 Grad wird in Inca erreicht. Fast schon nerviger als die hohen Temperaturen tagsüber sind die schwülen Nächte. Unter die 20-Grad-Marke werden die Tiefstwerte in den kommenden Wochen wohl nicht sinken.

Samstag wird der heißeste Tag der Woche

Am Freitag sollen es 39 Grad in Inca werden. Besonders im Südwesten um Andratx bleibt es bei 32 Grad kühler. Die Warnstufen gehen derzeit nur bis Donnerstag, ziemlich sicher wird es auch am Freitag eine geben. Am Samstag könnte sie von Gelb auf Orange ansteigen. Es wird der heißeste Tag der Woche. Sa Pobla und Inca sollen die 40-Grad-Marke laut Aemet knacken, in Pollença zeigt die Wetterkarte 39 Grad an. Wieder wird es im Süden kühler: 33 Grad in Palma. Am Sonntag bleibt es heiß, ab Montag wird es schlagartig kühler. Dann sinken die Höchstwerte mancherorts auf Mallorca unter die 30-Grad-Marke.