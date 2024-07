Anwohner von Küstenviertel Es Molinar machen Jagd auf algerische Jugendliche

Erneut ist es auf Mallorca zu Zwischenfällen zwischen algerischen Jugendlichen und Anwohnern eines Viertels von Palma gekommen: Am Dienstagabend (16.7.) haben Dutzende Jugendliche im Küstenörtchen Es Molinar Jagd auf drei junge Algerier gemacht. Sie warfen den Migranten vor, für eine Reihe an Einbrüchen in der vergangenen Zeit verantwortlich zu sein.

Bereits am Montagabend hatte es einen Vorfall gegeben, als sich zahlreiche Anwohner vor dem Haus im Carrer Llucmajor versammelten, in dem die drei Algerier wohnen. Die Nationalpolizei wurde vorstellig, beschränkte sich aber darauf, die angeheizte Stimmung zu beruhigen. Festnahmen gab es keine.

Polizei nahm Algerier fest

Am Dienstagabend kam es gegen 22.45 Uhr erneut zu einem Zwischenfall. Dutzende junge Anwohner versuchten, in das Haus zu gelangen, in dem sich die drei jungen Leute verschanzt hatten. Zahlreiche Beamte der Ortspolizei rückten an, um die Sache zu klären. Mitglieder des Mobs vor dem Haus erklärten, die drei Algerier hätten sie kurz zuvor mit einer Machete bedroht. Daraufhin nahmen die Beamten die drei Algerier fest und transportierten sie zum Verhör aufs Revier.

Der Mob derweil blieb vor dem Haus. Irgendwann gelang es den jungen Leuten, ins Gebäude einzudringen. Manche kletterten die Fassade hoch, andere traten die Tür ein. Sie entwendeten Fernseher, Elektroroller und andere Gegenstände, die angeblich bei den Einbrüchen gestohlen worden waren. Die Vorfälle werden nun von der Nationalpolizei und der Ortspolizei ermittelt.

Immer wieder Zwischenfälle

Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohner in Vierteln von Palma Jagd auf Algerier machen, weil sie ihnen Überfälle, Einbrüche und andere Gewalttaten vorwerfen. Ende Mai kam es zu mehreren Zwischenfällen im Brennpunktviertel Son Gotleu. Nur wenige Tage später kam es an der Playa de Palma zu einer größeren Auseinandersetzung. Rückhalt in den Fällen der Selbstjustiz erhält der Mob auch durch teilweise aggressive, die Gerüchteküche anheizende Berichterstattung in mallorquinischen Medien.