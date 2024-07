Erneuter Fall von Selbstjustiz auf Mallorca: Ein Mob aus jungen Leuten hat am Dienstagabend (16.7.) Jagd auf drei Algerier gemacht. Den Migranten wird eine Reihe von Einbrüchen vorgeworfen, zudem sollen sie einige der an der Jagd beteiligten Personen mit einer Machete bedroht haben. Nachdem die drei Männer festgenommen und abgeführt wurden, plünderten die jungen Leute das Haus, in dem die Algerier wohnen.