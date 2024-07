Nachdem er beim Baden beklaut wurde: Junger Mann seit Tagen auf Mallorca vermisst

Der Fall ist mysteriös: Ein 26-jähriger Brite aus dem Großraum Manchester wird seit vergangenem Dienstag (10.7.) auf Mallorca vermisst. Wie die Regionalzeitung "Manchester Evening News" als erste berichtete, soll Benjamin Ross bereits im Juni für einen Urlaub auf die Insel gereist sein, wo er einen Freund besuchte. Einmal angekommen, beschloss er, länger zu bleiben, fand demnach innerhalb weniger Tage einen Job und ein Zimmer in einer WG in Palma.

Verhängnisvoller Strandbesuch

Wie aus einer auf der Spendenseite "Go Fund Me" publizierten Beschreibung des Falls hervorgeht, ging er am 6. Juli an einem Strand schwimmen. Während er im Wasser war, wurde sein Rucksack gestohlen, in dem sich unter anderem sein Handy, sein Pass, sein iPad, seine Brieftasche und die Schlüssel zur WG befanden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Als er die Polizeistation verließ, war es schon spät. Als er nach längerer Suche zu seiner WG zurückfand, sollen ihn die Mitbewohner zunächst nicht reingelassen haben, weil sie nicht glaubten, dass es sich um den neuen Mitbewohner handelte. Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Briten und den anderen Bewohnern gekommen sein.

Die Familie in der Heimat bemühte sich, dem jungen Mann in den darauffolgenden Tagen Geld zukommen zu lassen, was aber offenbar scheiterte. Am 10. Juli schrieb Ross seiner Mutter eine Email, in der er erklärte, dass es ihm psychisch nicht gut gehe. Seither habe die Familie nichts mehr von ihm gehört, berichtet die britische Presse. Die Informationen der Mitbewohner, was den Aufenthaltsort angeht, erwiesen sich als sehr unzuverlässig.

Spendenkampagne für die Familie

Die Angehörigen stellten den Presseberichten zufolge eine Vermisstenanzeige. Derweil plant die Mutter, auf die Insel zu kommen, um selbst nach ihrem Sohn zu suchen. Die Spendenkampagne bei "Go Fund Me" soll dazu diesen, die Familie dabei finanziell zu unterstützen. Bis Mittwochnachmittag (17.7.) kamen 1.290 Pfund zusammen. Die Familie bittet darum, Hinweise auf den Aufenthaltsort an die Behörden weiterzugeben. /pss