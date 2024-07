Deutsche wegen Mordversuchs an ihrem Partner zu Gefängnisstrafe verurteilt

Eine 49-jährige Deutsche ist am Donnerstag (18.7.) auf Mallorca zu einer Gefängnisstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Die Angeklagte gab vor dem Landgericht in Palma zu, vor fast genau einem Jahr, am 20. Juli 2023, ihren Lebensgefährten mit einem Messer attackiert zu haben, als dieser in der gemeinsamen Wohnung in Can Picafort auf dem Sofa lag und fernsah. Sie stach zweimal auf ihn ein, verletzte ihn an Brust und Bauch.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden. Die Lichter im Wohnzimmer waren ausgeschaltet, als sich die Frau mit der 15 Zentimeter langen Stichwaffe anschlich. Ihr 47-jähriger Partner wurde bei der Attacke schwer an Leber und Lunge verletzt. Trotz der blutenden Wunden gelang es ihm, aus der Wohnung zu entkommen. Er schaffte es in eine Bar, wo die anwesenden Personen die Rettungskräfte riefen.

Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus nach Inca gebracht, die Schwere der Verletzungen machte aber eine Verlegung ins Landeskrankenhaus Son Espases notwendig. Dort wurde er noch in der Nacht operiert. Die Frau wurde derweil festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

So schildert das Opfer die Attacke

Vor Gericht erklärte das Opfer, seine Partnerin hätte ihm bei der Tat in die Augen geschaut. "Sie hatte einen furchterregenden Blick." Nachdem es dem Mann gelang, vom Sofa aufzustehen, blieb die Frau wie angewurzelt stehen. "Sie erschien wie eine Statue, als ob sie besessen gewesen wäre." Der Mann erklärte, vor der plötzlichen Attacke habe es keinen Streit zwischen den beiden gegeben.

Die Polizeibeamten der Guardia Civil, die am Tatort waren, erklärten derweil, die Frau hätte ihnen die Tatwaffe gezeigt, die sie zuvor an einem Kleid gesäubert hatte. "Sie saß nackt auf dem Sofa und schien betrunken zu sein. Sie schien gar nicht richtig anwesend zu sein." Die Deutsche nutzte den Prozess, um ihr Opfer um Vergebung zu bitten. "Ich dank Gott dafür, dass nichts Schlimmeres passiert ist."

Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Gefängnis gefordert. /pss