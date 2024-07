Internationaler Haftbefehl: Polizei auf Mallorca nimmt mutmaßlichen deutschen Investmentbetrüger fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen 55-jährigen Deutschen festgenommen, der mit einem Investmentbetrug Anleger um mehr als 800.000 Euro betrogen haben soll. Wie aus einer am Donnerstag (18.7.) von der Polizei verschickten Pressemitteilung hervorgeht, hatten die Behörden in Deutschland mit einem internationalen Haftbefehl nach dem Mann gefahndet.

Der Festgenommene soll gemeinsam mit Komplizen im Jahr 2016 ein Investmentunternehmen gegründet haben, das den Anlegern durch Investitionen in Immobilien hohe Rendite versprach. Die Opfer des Betrugs sollen ihre für die Rente aufgehobenen Ersparnisse investiert haben. Das Geld nutzte der Deutsche wohl für sich.

Am 5. Juli machten die Ermittler der mallorquinischen Polizei den Deutschen im Norden der Insel ausfindig. Sie nahmen den 55-Jährigen am selben Tag fest. Ein Ermittlungsrichter nahm in danach in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (16.7.) brachten ihn die Beamten zum Flughafen Mallorca und übergaben den Festgenommenen den deutschen Behörden, die ihn mit in die Heimat nahmen. Wie es dort für den 55-Jährigen weitergeht, ist bislang nicht bekannt.

Zweite Festnahme eines in Deutschland gesuchten Mannes in dieser Woche

Es ist bereits der zweite Fall in dieser Woche, in dem die Polizei auf Mallorca einen vom deutschen Gericht ausgestellten internationalen Haftbefehl ausführt. Am Montag vermeldete die Polizei, einen Anhänger der kurdischen Partei PKK festgenommen zu haben, die von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft wird. Dabei soll es sich um ein hochrangiges Mitglied gehandelt haben, das organisatorische Aufgaben übernahm und finanzielle Mittel für Terroranschläge sammelte. Auch er kam auf Mallorca zunächst in Untersuchungshaft. Ob er bereits an Deutschland ausgeliefert wurde, ist nicht bekannt.