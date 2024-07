Leihboot auf offenem Meer kaputtgegangen: Deutsche Familie auf Mallorca gerettet

Rettungsschwimmer haben am Mittwoch (17.7.) eine deutsche Familie gerettet, die auf dem Meer vor Mallorca mit einem Boot in Seenot geraten ist. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, war eines der Kinder stark seekrank.

Zu dem Vorfall kam es am Strand von Cala Bono in der Gemeinde Son Servera im Nordosten Mallorcas. Gegen 17.10 Uhr schlugen zwei Strandbesucher bei den Rettungsschwimmern Alarm, dass das Boot ihrer Familienangehörigen kaputtgegangen sei. An Bord befand sich ein zehnjähriges Kind, dem es sehr schlecht ging.

Rettungsschwimmer kamen mit dem Schlauchboot

Für derartige Rettungseinsätze auf offenem Meer steht den Rettungsschwimmern ein motorisiertes Schlauchboot zur Verfügung. Sie fanden das Kind mit der Mutter vor. Der Zehnjährige war bei Bewusstsein, klagte aber über starke Schwindelgefühle. Die Rettungsschwimmer brachten ihn an Land, wo es ihm rasch besser ging. Eine weitere medizinische Betreuung war nicht notwendig.

Der Inhaber des Bootes, das die deutsche Familie geliehen hatte, konnte den Schaden beheben. Erst vor drei Wochen hatte die Balearen-Regierung neue Regeln aufgestellt, die bei der Leihe von Booten ohne Führerschein zu berücksichtigen sind.