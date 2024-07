Trotz Hitzewarnstufe Orange: Mallorca knackt wohl doch nicht die 40-Grad-Marke

Von Donnerstag (18.7.) bis Samstag macht sich eine extreme Hitze in Spanien und auch auf Mallorca breit. Auf dem Festland kommt es zu einer Hitzewelle. Für die Insel hat der spanische Wetterdienst Aemet die Prognose ein wenig herabgesetzt. Hieß es vor ein paar Tagen, dass die Temperaturen die 40-Grad-Marke knacken, liegen die Höchsttemperaturen nun "nur" noch bei 38 Grad. Dennoch gelten verschiedene Hitzewarnstufen.

Am Donnerstag gilt die Warnstufe Gelb von 12 bis 19 Uhr im Norden, Süden und der Inselmitte. Wobei der Wetterdienst darauf hinweist, dass es nur im Inselinneren heiß wird. So liegen die Höchsttemperaturen bei 37 Grad in Inca. An den Küsten schwanken sie zwischen 30 Grad (Andratx, Son Servera) und 34 Grad (Pollença). Die Sonne scheint dieser Tage kräftig. Schattenbringende Wolken gibt es so gut wie gar nicht.

Die Wassertemperaturen betragen laut Aemet 28 Grad an der Playa de Palma und der Playa de Muro. Der Wellengang wird als schwach beschrieben.

Nächte derzeit sehr warm

Erst gegen 22 Uhr sinken die Temperaturen unter die 30-Grad-Marke. Tropennächte stehen weiter auf der Tagesordnung. Bei Tiefstwerten von 25 Grad in Palma wird die Nacht auf Freitag sehr warm.

Schon zwischen 9 und 10 Uhr morgens klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. Am Freitag gilt in der Inselmitte Warnstufe Orange, im Süden und Norden bleibt es bei Gelb. Dabei ändern sich die Höchstwerte nur minimal: 38 Grad in Inca, 31 Grad in Andratx, 33 Grad in Pollença.

Kurz etwas kühler am Sonntag

Am Samstag gilt derzeit im Norden, Westen und der Inselmitte die Warnstufe Gelb. Laut Wetterkarte werden es in Inca, Sa Pobla und Pollença jedoch erneut 38 Grad. Am Sonntag erfolgt die Erfrischung. Die Höchstwerte sinken dann auf 29 bis 32 Grad. Ab Montag klettern sie dann schon wieder in die Höhe.