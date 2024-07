Wo ist "Stoppi"? Deutscher seit Anfang Juli auf Mallorca vermisst

Der 54-jährige Deutsche Jürgen Stopp (Spitzname: "Stoppi") wird auf Mallorca vermisst, wie als erstes die Main-Post berichtete. Auf Nachfrage der MZ bestätigte die Polizeiinspektion Lohr am Main, dass die Vermisstenanzeige für den Mann aus dem unterfränkischen Frammersbach am 5. Juli eingegangen war. Laut der Polizei gibt es noch immer keine konkreten Hinweise auf den Aufenthaltsort von Stopp.

Medienberichten zufolge wurde er zuletzt in Palma gesehen, an der Plaça Gomila, am Hafen und in der Nähe des Einkaufszentrums Portopi. Am frühen Morgen des 2. Juli fuhr der Deutsche mit einem Taxi zum Flughafen, um von dort aus die Heimreise anzutreten. Den Flug trat er jedoch nicht an und seitdem fehlt von "Stoppi" jede Spur. Seine Familie ist in großer Sorge.

Noch keine Bestätigung durch die Nationalpolizei

Wie der Polizeisprecher aus Lohr am Main mitteilte, sei die Anzeige über das Bundeskriminalamt gestreut worden. Dieses setzte sich mit den spanischen Behörden in Verbindung. Die Nationalpolizei auf Mallorca konnte jedoch auf Anfrage der MZ bislang nicht offiziell bestätigen, dass der Fall bekannt ist und dass nach dem Vermissten aktiv gesucht wird. Auch die Organisation SOS Desaparecidos führt Jürgen Stopp bislang noch nicht auf ihrer Website.

Umso aktiver läuft die Suche über andere Kanäle: In Palma und an der Playa de Palma macht eine Plakataktion auf das Verschwinden von "Stoppi" aufmerksam. Zudem wird in den sozialen Netwerken nach dem Vermissten gesucht, wo die Aufrufe vielfach geteilt und verbreitet werden.

Hinweise an die Familie oder direkt an die Polizei

Stopps Schwester postete zuletzt bei Facebook einen Beitrag mit den Worten: "Vielen Dank euch allen für das fleißige Teilen des Post zur Suche meines Bruders. Am Sonntag (14.7.) wurden Flyer verteilt und am Dienstag (16.7.) war die Polizei am Placa Gomilla unterwegs. Bitte haltet weiter die Augen offen und teilt mir per PN mit wo ihr ihn gesehen habt. Dann kann ich diese Stelle an die Polizei weitergeben, damit diese gezielt Suchen kann."

Wer Hinweise auf den Verbleib des vermissten Deutschen hat, kann sich auch direkt telefonisch an die Polizeiinspektion Lohr am Main wenden. Die Telefonnummer lautet 09352/8741-0. /bro