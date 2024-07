Zwei Monate nach Zusammenbruch des Medusa Beach: Stadt Palma sperrt Gebäude an der Playa wegen Einsturzgefahr

Vorsichtsmaßnahme an der Playa de Palma: Die Feuerwehr und die Polizei von Palma haben am Freitag (19.7.) ein Gebäude im Carrer Cartago in s'Arenal evakuiert, nachdem Mängel an einer der Säulen festgestellt worden waren. Das Haus befindet sich in der Nähe des am 23. Mai eingestürzten Restaurants Medusa Beach Club, wobei vier Menschen starben und 16 verletzt wurden. Das Gebäude, in dem im Erdgeschoss eine Bar untergebracht ist, wurde gegen 11 Uhr am Vormittag vorsorglich geräumt.

Feuerwehrleute und Sachverständige der Stadtverwaltung überprüfen derzeit das Gebäude, um festzustellen, ob Einsturzgefahr besteht. Die Feuerwehr und die Polizei baten die Bewohner, die Straße so schnell wie möglich zu verlassen.

Eine der Säulen war durchgebrochen

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung von Palma heißt, wurden die Mängel bei einer Routinekontrolle des dreistöckigen Gebäudes am Vormittag festgestellt. Eine der Säulen, die das Gebäude tragen, sei durchgebrochen gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Im Untergeschoss befinde sich ein Restaurant, im ersten und zweiten Stock jeweils Wohnungen. Zwei Personen wurden in den Wohnungen vorgefunden, die allerdings in ihre Hauptwohnsitze zurückkehren konnten. Beide hatten in dem Gebäude einen Zweitwohnsitz.

In der Nähe des Medusa Beach Club

Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe des Medusa Beach Club, der am 23. Mai einstürzte und dabei vier Menschen tötete und 16 weitere verletzte. Der Eigentümer, der österreichische Geschäftsmann Christian A., wurde am 26. Juni verhaftet, da ihm vorgeworfen wurde, nicht genehmigte Arbeiten an dem Gebäude durchgeführt zu haben, die zu dem Einsturz geführt hätten. /jk