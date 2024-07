Poolunglück in Port d'Andratx: Ärzte kämpfen um das Leben eines 15-jährigen Schweizers

In einem Privatpool in Port d'Andratx ist am Freitagabend (19.7.) ein 15-jähriger Schweizer schwer verunglückt. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Zu dem Unfall kam es in einer Wohnanlage im Carrer Peix del Port d'Andratx. Anwohner entdeckten dort im Gemeinschaftspool den Jugendlichen, der leblos im Wasser trieb. Sofort holten sie ihn an Land und starteten Wiederbelebungsmaßnahmen. Als die Rettungskräfte eintrafen, versuchten sie weiter, den Schweizer zu stabilisieren, doch sein Zustand blieb kritisch. Letztlich wurde der Junge ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo die Ärztinnen und Ärzte weiterhin auf der Intensivstation um sein Leben kämpfen.

Verzweifelte Mutter alleine im Krankenhaus

Beamte der Guardia Civil und der Ortspolizei von Andratx sind nun dabei, zu ermitteln, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Derweil erlitt die Mutter des Schweizers einen Nervenzusammenbruch, während sie im Krankenhaus auf Nachricht der Mediziner über den Zustand ihres Jungen wartete. "Sie war so alleine und so verzweifelt, niemand beachtete sie", berichtet eine Zeugin, die ebenfalls im Krankenhaus war, und die Frau in aufgelöstem Zustand auf dem Boden des Warteraums fand.

Trotz der Sprachbarriere versuchte die Spanierin, die Schweizerin zu beruhigen. Schließlich nahm sich eine Krankenpflegerin der weinenden Mutter an.

Schwerwiegende oder sogar tödliche Schwimmunfälle passieren auf Mallorca leider immer wieder. Zuletzt war Anfang Juli ein vierjähriger Junge in einem Wasserpark bei Cala Millor ertrunken und später verstorben. /somo