Sichtlich geschwächt: Drei kleine Kinder erreichen Balearen in Migranten-Boot

Ein Migranten-Boot ist am frühen Samstagmorgen (20.7.) auf Cabrera südöstlich von Mallorca angekommen. An Bord befanden sich 20 Erwachsene, darunter ein Mensch mit Behinderung, sowie drei kleine Kinder, die wohl zwischen drei und fünf Jahren alt sind. Das berichten die Rettungskräfte.

Wie es heißt, waren Beamte der Guardia Civil und der Ortspolizei von Llucmajor und Einsatzkräfte der Seenotrettung daran beteiligt, die aus Nordafrika übergesetzten Menschen sicher in Club Náutico s'Estanyol zu bringen und dort zu betreuuen. Einige von ihnen brauchten auch medizinische Behandlung, die Kinder benötigten dringend Trinkwasser und waren von der Hitze und den Strapazen der Reise sichtlich geschwächt.

Kinder unbegleitet?

Das Boot, in dem die Menschen das Mittelmeer überquerten, sei in miserablem Zustand gewesen und vollkommen überfüllt, so die Rettungskräfte weiter. Ob die Kinder in Begleitung eines Familienangehörigen unterwegs waren, ist derzeit nicht bekannt.

Tatsächlich kommen immer wieder Migrantenboote aus Nordafrika in balearischen Gewässern an. Der Umgang mit den Menas - den unbegleiteten minderjährigen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung - sorgt aktuell spanienweit aber auch auf den Balearen für politische Diskussionen.