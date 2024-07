Polizeichef an der Playa de Palma: "Mallorca ist einer der sichersten Orte der Welt"

Zwei tödliche Stürze, vom Balkon pinkelnde Urlauber, festgenommene Bierkönig-Türsteher und eine ganze Menge Taschendiebe. Alles wie immer an der Playa de Palma, möchte man sagen. Francisco Javier Santos ist der Chef der Nationalpolizei in der deutschen Urlauberhochburg und wartet derzeit sehnsüchtig auf ausländische Unterstützung. „Wegen der EM in Deutschland kommen die deutschen Polizisten, die uns im Sommer helfen, erst ab August und bleiben bis Oktober“, sagt er. Die holländischen Kollegen können wegen Formalitäten gar nicht kommen. „Das ist ärgerlich. Das waren immer gute Leute, weil sie in ihrer Heimat mehr Befugnisse als die spanischen Polizisten haben.“

An der Playa de Palma geht es mal wieder drunter und drüber. Wie schätzen Sie die Lage am Ballermann ein?

Wir haben die Lage dank zahlreicher Verstärkungen unter Kontrolle. Die Urlaubssaison mit all ihren Exzessen begann dieses Jahr sehr früh. Schon im April waren alle Hotels ausgebucht. Es kommen wahnsinnig viele Leute an die Playa. Die Kriminalitätsrate hält sich im Verhältnis dazu aber in Grenzen.

Ist die Playa de Palma aus Ihrer Sicht also ein sicherer Urlaubsort?

Auf jeden Fall! Viele Urlauber kommen gerade deswegen. Einige Delikte sind allerdings klar auf den Sauftourismus zurückzuführen.

Manche Urlauber behaupten, dass man nachts nicht alleine an der Playa langlaufen kann, ohne überfallen zu werden.

Das stimmt nicht. Natürlich passieren immer mal wieder Diebstähle. Die Kriminalitätsrate ist aber nicht gestiegen. Im Gegenteil: Bei manchen Anzeigen wissen die Urlauber nicht mehr, was überhaupt passiert ist, weil sie so betrunken waren. Sie können nicht mal mit Sicherheit sagen, ob sie Opfer eines gewaltsamen Überfalls waren, ihnen jemand die Brieftasche heimlich gestohlen hat oder sie sie einfach nur verloren haben. Zuletzt bemerkten wir auch Fälle, in denen die Urlauber bewusst Falschaussagen machten, um den Verlust bei der Versicherungsgesellschaft geltend zu machen und die Schadsumme zu kassieren. Die Leute nehmen wir dann fest.

Was sind die häufigsten Straftaten?

Ganz klar die Diebstähle. Die Urlauber lassen ihre Wertsachen im Sand zurück, wenn sie am Strand sind. Nachdem sie aus dem Wasser kommen, sind die Sachen weg. Oder die Leute sind so betrunken, dass es für die Diebe ein Leichtes ist, sie auszurauben.

Handelt es sich bei den Taschendieben um spezialisierte Banden?

Bei den Rumänen und Algeriern sind es hin und wieder organisierte Gruppen. Sie kommen auf die Insel, um sozusagen ihrem Saisonjob nachzugehen. Manche wechseln regelmäßig das Jagdrevier. Bei den Banden verhängt der Richter meist nach der Festnahme Näherungsverbote für bestimmte Gebiete. Das ist ein wirksames Werkzeug.

Polizeichef Santos hat die Playa de Palma täglich im Blick. | FOTO: B. RAMON / DM

Gibt es auch Diebe unter den fliegenden Händlern?

Das sind Einzelfälle. Wir filzen die senegalesischen Händler oft und haben mit ihren Vertretern zuletzt eine Versammlung abgehalten. Sie zeigten sich kooperativ und nannten uns auch die Diebe, die es unter den Senegalesen gibt, die aber in der Regel nicht an der Playa wohnen. Das war sehr hilfreich. Bei der Gelegenheit erklärten wir den Händlern, wie sie sich im Umgang mit der Polizei verhalten sollen, also nicht immer gleich wegrennen.

Drückt die Polizei bei den Händlern auch mal ein Auge zu? Schließlich wollen die Senegalesen nur überleben.

Da sind wir ans Gesetz gebunden. Wir müssen die meist gefälschten Artikel konfiszieren.

Sie haben das Näherungsverbot erwähnt. Nicht selten ist ein von Ihnen am Morgen festgenommener Dieb am Abend schon wieder auf Raubzug. Entmutigt Sie das nicht in Ihrer Arbeit?

Das ist völlig richtig. Damit der Richter ein Näherungsverbot erteilt, müssen diverse Bedingungen erfüllt sein: Die Person muss sowohl zeitlich in wenigen Monaten als auch räumlich in derselben Zone mehrfach wegen Diebstahls festgenommen worden sein. Der Hoteliersverband der Playa de Palma hat uns angeboten, bei Gerichtsverfahren wegen Diebstahls als Nebenkläger aufzutreten. Das erhöht die Chance auf das Näherungsverbot.

Und wenn die Diebe darauf pfeifen?

Dann nehmen wir sie wegen des Verstoßes gegen eine Bewährungsauflage fest, und sie kommen früher oder später ins Gefängnis.

Früher oder später. Lässt die spanische Justiz den Dieben zu viel Spielraum?

Es kann sein, dass die öffentliche Meinung in diese Richtung tendiert. Der Weg des Rechts ist aber nun mal ein steiniger. Als Polizei bleibt uns nur, gute Ermittlungsarbeit zu leisten und dem Richter die Beweise vorzulegen.

Wie können sich die Urlauber vor Diebstählen an der Playa schützen?

Jedes Jahr weisen wir in einer großen Kampagne darauf hin. Schon auf den Bildschirmen bei den Gepäckbändern am Flughafen kommen die Warnungen: Lasst eure Wertsachen nicht aus den Augen! Kauft nichts von Blumenmädchen! Macht nicht beim Hütchenspiel mit! Auch im Hotel liegen Flyer aus.

Also sind die Urlauber ein Stück weit selbst schuld?

Leider hören sie manchmal nicht auf uns und sind sich zu sicher, dass nichts passieren wird. Das ist bedauerlich. Wie ich anfangs schon sagte: Mallorca ist eigentlich einer der sichersten Orte der Welt. Und dann kommen Urlauber her, die sich in der Schinkenstraße die Birne ausknipsen, statt die Strände zu bewundern. Die sorgen dann dafür, dass ein schlechtes Licht auf andere Urlauber fällt. Dabei sind die Deutschen liebenswerte Menschen.

Vor zwei Monaten ist das neue Alkoholverbot auf der Straße in Kraft getreten. Warum wird es noch nicht durchgesetzt?

Das liegt in der Zuständigkeit der Ortspolizei. Wobei es Abwägungssache ist: Esse ich am Strand meinen Bocadillo und trinke Bier, oder beteilige ich mich an einem Saufgelage? Das sind zwei unterschiedliche Dinge.

Die Vorschrift ist eigentlich eindeutig. Alkoholkonsum jeglicher Form ist verboten.

Da überlappen sich verschiedene Gesetze. Da ist einerseits das der Balearen-Regierung. Und da ist das der Zentralregierung in Madrid. Ich bin für das Thema aber nicht der richtige Ansprechpartner.

Seit dem vergangenen Jahr kommt es vermehrt zu Festnahmen von Türstehern nach Schlägereien mit Urlaubern an der Playa de Palma. Was ist da los?

Auch da landen wir wieder beim Sauftourismus. Es mag sein, dass in Einzelfällen die Türsteher ein unangebrachtes Verhalten an den Tag gelegt haben und wir sie festnahmen. Meist sind es aber die betrunkenen Urlauber, die sich danebenbenehmen und Mitarbeiter der Lokale angreifen. Wir führen regelmäßig Kontrollen bei den Sicherheitsfirmen durch, die die Türsteher engagieren. Da finden wir zwar hin und wieder mal eine Unregelmäßigkeit, aber alle haben eine Ausbildung. Wäre das nicht so, würden die Firmen ein Bußgeld in Höhe von Tausenden Euro riskieren.

