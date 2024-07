Mädchen stirbt bei Sturz aus dem siebten Stock eines Hotels in Port d'Alcúdia

Ein 11-jähriges Mädchen ist am Montagmorgen (22.7.) beim Sturz aus dem siebten Stock eines Hotels in Port d'Alcúdia gestorben. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 6.30 Uhr in der Avinguda Tucà. Die Eltern des aus Irland stammenden Kindes schliefen, als es aus noch ungeklärter Ursache vom Balkon stürzte.

Mehrere Augenzeugen beobachteten den Sturz und riefen die Rettungskräfte. Die herbeigeeilten Sanitäter versuchten mehrere Minuten lang, das Mädchen wiederzubeleben, konnten allerdings nur den Tod feststellen.

Ermittler gehen von Unfall aus

Die Ermittler der Guardia Civil gehen davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt. Der Leichnam wurde ins Gerichtsmedizinische Institut nach Palma gebracht, wo er obduziert wird.

Informationen aus Polizeikreisen zufolge war die Familie im Urlaub auf der Insel und hatte vor, am Montag wieder in die Heimat zurückzufliegen. /pss