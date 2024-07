Hitzewelle in Spanien: Auf Mallorca bleiben die Temperaturen erstmal noch im normalen Bereich

Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor einer erneuten Hitzewelle in Spanien. Von Dienstag (23.7.) bis Donnerstag gilt auf dem Festland mitunter die Warnstufe Orange wegen Höchstwerten von bis zu 42 Grad. Mallorca kommt derzeit noch um die große Hitze herum. Der Wetterdienst rechnet aber damit, dass zum Ende des Monats Juli die Temperaturen auch auf der Insel wieder steigen. "Was den Beginn und die Intensität der Hitze angeht, ist unsere Prognose aber noch ziemlich vage", schreibt Aemet auf X, ehemals Twitter.

In dieser Woche ist das Wetter auf Mallorca für einen Hochsommer recht angenehm. Am Dienstag liegen die Höchstwerte bei 34 Grad in Inca und Sa Pobla, an den Küsten zwischen 29 Grad (Andratx) und 33 Grad (Pollença). Die Sonne scheint am blauen Himmel. Der Wind weht im Binnenland schwach, an den Küsten etwas zügiger vom Meer aus. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas betragen 27 Grad an der Playa de Muro und 28 Grad an der Playa de Palma.

Um 21.11 Uhr verabschiedet sich derzeit die Sonne. Mancherorts gibt es keine Tropennacht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 Grad in Porreres und 21 Grad (Andratx, Sóller, Pollença). Selbst ohne Klimaanlage dürfte die Nacht also erträglich werden.

Ab Mittwoch knabbern die Temperaturen an der Hitzewarnung

Um 6.40 Uhr geht die Sonne am Mittwoch wieder auf. Die Temperaturen steigen leicht und erreichen 36 Grad in der Inselmitte. Obwohl das der Grenzwert für eine Wetterwarnstufe ist, sieht Aemet derzeit noch von der Hitzewarnung ab. Wahrscheinlich weil nur kurz am Nachmittag der Spitzenwert erreicht wird.

Im weiteren Wochenverlauf ändert sich das Wetter auf Mallorca so gut wie gar nicht. Ab Freitag kommen wenige Wolken am Inselhimmel hinzu, den Sonnenschein stört das aber kaum. Die Temperaturen bleiben knapp unter der 36-Grad-Marke für die Hitzewarnung.